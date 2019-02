Annuncio

L'appuntamento con Uomini e donne ritornerà in onda a partire da lunedì 11 febbraio con la messa in onda della nuova puntata di questa settimana dedicata al trono over, di cui nelle ultime ore sono state fornite le primissime anticipazioni su quello che accadrà sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset. Possiamo così svelarvi che al centro della puntata ci saranno ancora una volta Gemma e Rocco, la coppia più chiacchierata e discussa del trono over.

Spoiler Uomini e donne dell'11 febbraio: Gemma e Rocco di nuovo in crisi

Le anticipazioni riguardanti questa nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda lunedì 11 febbraio su Canale 5 rivelano che Gemma rimetterà nuovamente in discussione il sentimento di Rocco nei suoi confronti.

Come è già successo più volte nel corso delle ultime settimane, la dama torinese ammetterà di non essere soddisfatta dell'andamento di questa frequentazione.

Il motivo? Gemma sostiene che Rocco non sia partecipe al 100% della sua vita e per questo motivo gli rinfaccerà che desidererebbe averlo maggiormente presente nella quotidianità e quindi nella vita di tutti i giorni. La reazione di Rocco, però, non si farà attendere e il cavaliere del trono over di punto in bianco, avanzerà la sua proposta che lascerà senza parole la dama torinese di Uomini e donne.

Gli spoiler del programma sentimentale di Maria De Filippi, infatti, rivelano che Rocco proporrà addirittura a Gemma di essere pronto per la convivenza e senza troppi giri di parole, chiederà alla dama torinese di farlo andare a vivere a casa sua. Come reagirà la Galgani? Lo scopriremo lunedì pomeriggio.

Arrivano gli speciali di Uomini e donne in prima serata: si parte con la scelta di Teresa

Ma questa settimana sarà decisamente imperdibile per tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi, dato che ci sarà lo sbarco di Uomini e donne in prime time. A partire da venerdì 15 febbraio, infatti, verranno trasmessi i tre speciali serali del dating show dedicati alle scelte dei tronisti in carica.

Si partirà con l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Langella, la quale si congederà dal programma rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore tra Andrea e Antonio. Tra le protagoniste di questi speciali serali ci sarà anche l'amatissima Gemma Galgani, la quale sarà una sorta di consigliera per i tronisti chiamati a compiere la scelta finale del loro percorso.