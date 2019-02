Annuncio

Lunedì 25 febbraio riprende su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, il fortunatissimo dating show del primo pomeriggio condotto da Maria De Filippi. Come di consueto si partirà con i nuovi appuntamenti di questa settimana dedicati al trono over, dove ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Gemma Galgani, la quale però questa volta verrà messa alle strette dal suo cavaliere Rocco, stanco dei continui dubbi della dama torinese.

Uomini e donne, le anticipazioni del 25 febbraio: Ida chiude con David

Chi ha seguito le ultime puntate di Uomini e donne over, sa bene che Gemma ha ammesso di avere dei dubbi su Rocco e ha aggiunto di non essere pronta ad avere un'intimità con il cavaliere.

Affermazioni che tuttavia non sono piaciute per niente a Rocco, il quale questa settimana metterà la dama torinese di fronte ad un vero e proprio ultimatum.

Gli spoiler di Uomini e donne, infatti, rivelano che Rocco chiederà a Gemma di trascorrere la serata con lui all'interno di un castello, dove finalmente potrebbero creare un clima tale da poter permettere loro di vivere la loro intimità. Una proposta decisamente 'bollente' che il cavaliere farà alla dama per cercare di rompere il ghiaccio e per convincerla a fidarsi di lui anche da quel punto di vista. Ma quale sarà la risposta finale della dama di Uomini e donne? Accetterà tale proposta oppure no?

Nel frattempo vedremo che Ida decide di interrompere la frequentazione con il cavaliere David, che stava portando avanti da qualche settimana.

Il motivo? La dama sostiene che tra David e la sua ex fiamma Cristina, che ha conosciuto e frequentato sempre a Uomini e donne, ci sia ancora qualcosa di forte e quindi per questo motivo preferirà farsi da parte per evitare nuove 'batoste'.

Gli ultimi spoiler dalle registrazioni di Uomini e donne trono classico

Intanto vanno avanti anche le registrazioni di Uomini e donne trono classico che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Nei giorni scorsi è stata registrata l'attesa puntata del confronto tra Teresa e Andrea, i quali hanno avuto la possibilità di rivedersi in studio e di avere un chiarimento dopo il secco no da parte del corteggiatore. Oggi pomeriggio, invece, è stata registrata la puntata del trono classico con ospiti in studio Lorenzo e Claudia, i quali hanno ritrovato in trasmissione anche Giulia Cavaglia che è stata scelta dalla De Filippi come nuova tronista del programma per questa seconda parte della stagione.