Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Domani, giovedì 7 febbraio, alle ore 14.45 andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione dedicato al trono classico, di cui sono state fornite le primissime anticipazioni su quello che succederà sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto Teresa e Luigi, che ormai si avvicinano verso il momento della scelta finale.

Spoiler Uomini e Donne del 7 febbraio: Teresa in lacrime per Antonio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono classico di domani pomeriggio rivelano che Teresa manderà in tilt il suo corteggiatore Antonio, al punto che quest'ultimo annuncerà di non voler fare l'esterna con la tronista.

Teresa, però, non si darà pace e lo rincorrerà nel cortile degli studi per fermarlo, ma Antonio le chiederà di farlo andare via e di allontanarsi dalla sua macchina, perché non intende perdere ulteriore tempo.

Una situazione decisamente inaspettata per la bella tronista napoletana, ormai giunta ad un passo dall'attesa scelta finale che come ben saprete avverrà all'interno della villa. Gli spoiler del programma rivelano che per vederla in onda su Canale 5 dovremo attendere il prossimo venerdì 15 febbraio, data in cui verrà trasmessa la prima scelta di questa edizione.

Tornando a Teresa, le anticipazioni della puntata di U&D del 7 febbraio rivelano che dopo la fuga di Antonio vedremo che la tronista scoppierà anche in lacrime e tenterà di avere un chiarimento con il corteggiatore, ma a quanto pare sembra esserci ben poco da fare.

Il motivo? Antonio dice di non credere alle sue lacrime e addirittura che quando la tronista sostiene che ci tiene per davvero a lui, in realtà stia fingendo.

Luigi Mastroianni in crisi a Uomini e Donne

Gli spoiler di questo nuovo appuntamento con il trono classico di domani, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il trono e le nuove avventure di Luigi Mastroianni. Il tronista ammetterà di non 'farcela più' e durante l'esterna con Irene le ribadisce di essere alla ricerca che le dimostri per davvero il fatto che ci tenga a lui e che gli voglia bene. La ragazza, però, scoppierà in lacrime sostenendo che se Luigi la paragona alle altre ragazze che sono presenti in studio per lui, allora vuol dire che non ha capito nulla.