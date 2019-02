Annuncio

Si è tenuta ieri, 7 febbraio, una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Erano presenti in studio i tronisti Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez insieme ai nuovi arrivati Andrea Zelletta e Angela Nasti. Teresa Langella e Lorenzo Riccardi avevano già annunciato nelle precedenti registrazioni di essere ormai pronti alla scelta, motivo per cui il loro percorso nelle tradizionali registrazioni negli studi Elios si è ormai definitivamente concluso.

I quattro protagonisti del Trono Classico hanno avuto la possibilità di rivedere i rispettivi corteggiatori o corteggiatrici, facendo anche le prime conoscenze nel caso di Angela e Andrea. Il percorso di Luigi è stato caratterizzato da un addio importante, quello di Giorgia, che per qualche puntata aveva dato l'impressione di essere la sua preferita. Ivan, invece, ha tentato di riavvicinarsi a Natalia dopo che lei, in precedenza, aveva espresso la sua preferenza per il nuovo tronista Andrea.

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi continua con Valentina e Irene

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News" segnalano la decisione di Giorgia di auto-eliminarsi. La corteggiatrice ha affermato di aver ripensato al suo rapporto con Luigi, rendendosi conto che diverse cose non sono andate per il verso giusto. Infatti, nonostante in passato l'avesse definita una ragazza pura, col tempo la conoscenza non ha dato i risultati sperati. Le sue parole sono state confermate dal giovane siciliano: l'inizio è stato promettente, poi la molla non è scattata tra loro. Per questo motivo, il tronista pare abbia deciso di non fermare Giorgia che, dopo averlo salutato, ha abbandonato definitivamente il programma.

Il percorso di Mastroianni è proseguito con una romantica cena insieme a Valentina, durante la quale ha dimostrato di essere molto preso fisicamente dalla corteggiatrice, tentando più volte di baciarla, anche se lei ha sempre rifiutato. È stata poi la volta dell'esterna con Irene, registrata poco dopo l'incontro di Luigi con Valentina. Il tronista catanese è apparso freddo e distaccato, e poi ha spiegato che il suo comportamento è stato dettato dai sentimenti provati nelle ore precedenti per Valentina. In studio la discussione è proseguita con diversi attacchi a quest'ultima da parte di Tina Cipollari, secondo la quale lei non prova alcun interesse per il tronista.

Registrazione Uomini e Donne: il tentativo di Ivan Gonzalez

Nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez ha cercato di recuperare il terreno perduto con Natalia che, in precedenza, si era dichiarata al nuovo tronista Andrea ed era uscita con lui.

La corteggiatrice ha ribadito di essere rimasta delusa da lui e di non essere più interessata e, di conseguenza, si è vista nuovamente con Zelletta (che ha cercato molto il contatto fisico). Ivan, ad ogni modo, non è rimasto a guardare e ha incontrato Sonia, con la quale è scattato un bacio dopo aver conosciuto i suoi genitori.

Quando si è trovata di fronte al comportamento del tronista spagnolo, che aveva tentato di salvare il rapporto con Natalia, Sonia ha espresso grande delusione, lasciando lo studio. Non solo Ivan non l'ha rincorsa, ma ha continuato ad esprimere il suo apprezzamento verso l'altra corteggiatrice, donandole persino una delle rose che i corteggiatori di Angela Nasti le avevano porto dopo essere scesi dalle scale.