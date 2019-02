Annuncio

Le scelte dei tronisti di Uomini e donne continuano ad attirare l'attenzione dei fan del programma, curiosi di conoscere il nome del preferito o preferita prima della messa in onda dello speciale su Canale 5. Già sappiamo che Teresa Langella ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso nella puntata serale dello scorso venerdì e che l'ex corteggiatore è stato attaccato da numerosi telespettatori oltre che da diverse persone del mondo dello spettacolo (quali Giulia De Lellis, Lidia Vella o Giordano Mazzocchi). Archiviate le vicende della giovane napoletana, il 22 febbraio verrà trasmessa la scelta di Lorenzo Riccardi, il quale trascorrerà un ultimo weekend in villa insieme a Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi.

In questo caso, le indiscrezioni della vigilia parlano di una decisione in favore di Claudia. Sarà poi la volta anche di Luigi Mastroianni, giunto al fine del suo percorso insieme a Valentina e Irene Capuano. E un ultimo indizio, che ha visto coinvolto l'amico Giordano, lascerebbe intendere che la scelta sarà la giovane corteggiatrice romana.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi ha effettuato l'ultima registrazione in studio

Lo scorso 13 febbraio gli studi di Cinecittà hanno accolto una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa Luigi Mastroianni ha salutato tutti i presenti, ufficializzando di essere giunto alla fine del suo percorso. E anche per lui è arrivato il momento del weekend in villa che ha trascorso in compagnia di Irene Capuano e Valentina, la corteggiatrice che, in poche settimane, ha conquistato la sua attenzione (ricordiamo, invece, che Giorgia è stata eliminata).

Su tale momento non sono ancora circolate indiscrezioni degne di nota, né tanto meno su quanto accaduto alla festa di fidanzamento in un castello medievale. Il gesto di Giordano Mazzocchi, caro amico dello stesso Luigi, lascerebbe però presagire ad una decisione in favore della Capuano. L'ex fidanzato di Nilufar Addati, che potrebbe essere uno degli invitati al party della scelta, ha messo un like ad un post dedicato proprio all'amico Luigi e a Irene Capuano. Un comportamento che in questa fase finale del trono, non può certo essere considerato un semplice caso.

Lo strano like di Giordano Mazzocchi

Tra Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi è nata una bella amicizia negli studi di Uomini e donne nel corso della stagione 2017-18.

All'epoca, il primo corteggiava Sara Affi Fella e il secondo Nilufar Addati, che poi è stata per diversi mesi la sua fidanzata fino alla rottura ufficializzata pochi giorni fa. La frequentazione tra Luigi e Giordano è proseguita anche dopo la fine delle riprese nel dating show di Canale 5, motivo per cui il like ad un post dedicato al tronista e a Irene Capuano non è certo passato inosservato tra i fan del programma. Esso, infatti, potrebbe essere stato effettuato dopo la scelta in favore proprio della giovane romana. Del resto, proprio lei gode di tutti i favori della vigilia, essendo la preferita del tronista fin dalle prime battute del programma. È davvero difficile pensare che Valentina, giunta soltanto da poche settimane nel parterre di Luigi, possa diventare la sua fidanzata ufficiale. Il like di Giordano potrebbe dunque confermare i pronostici, in attesa dalla messa in onda della puntata speciale su Canale 5 prevista per venerdì 1° marzo.