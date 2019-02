Annuncio

A partire dalle ore 21:25 su Canale 5 una nuova puntata del talk show Uomini e donne. Occhi puntati sulla scelta di Lorenzo: chi sceglierà come compagna il bel tronista: Giulia o Claudia? Diamo un'occhiata alle anticipazioni della puntata di venerdì sera.

U&D Anticipazioni, chi sceglierà Lorenzo Riccardi nella puntata

Lo scorso venerdì abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella, non senza colpi di scena. Le anticipazioni della nuova puntata serale di Uomini e Donne ci parlano della scelta di Lorenzo Riccardi: il bel tronista torinese avrà un bel da fare nello scegliere una corteggiatrice tra Giulia e Claudia, entrambe interessate a lui.

Claudia Dionigi o Giulia Cavaglia: chi sceglierà il bel giovane? Inizialmente, sembrava che il bel ragazzo piemontese fosse attratto dalla sua compaesana Giulia, nonostante il pubblico non abbia mai creduto in questa possibile love story.

L'arrivo di Claudia ha poi destabilizzato il giovane, che è stato letteralmente messo in crisi nella scelta tra le due bellissime donne. Il ragazzo adesso dovrà trascorrere 48 con le due pretendenti all'interno di una villa caratteristica: allo scadere delle 48 ore avrà modo di prendere una decisione.

Uomini e donne, spoiler 22/2: il cuore di Lorenzo diviso tra due donne

Dal canto loro, nella puntata che avremo modo di vedere il 22/2 di Uomini e Donne, la ragazza prescelta avrà successivamente modo di scegliere se ricambiare i sentimenti del bel tronista Lorenzo Riccardi oppure no, come confermano le anticipazioni. Nel caso in cui i sentimenti venissero ricambiati, Claudia o Giulia si presenteranno alla festa ufficiale di fidanzamento organizzata al castello; in caso contrario, non si recheranno nel luogo.

Siamo giunti finalmente alla scelta ufficiale: ricordiamo, infatti, che nello studio di Uomini e Donne, il ragazzo sembrava avere già scelto, ma non era la verità. Attraverso una piccola messinscena, Riccardi ha tentato di mettere alla prova Giulia e Claudia. Nella puntata di venerdì 22 febbraio 2019 avremo inoltre modo di vedere ancora una volta Gemma Galgani, Giulia De Lellis e Valeria Marini: le tre donne saranno al castello.

Tutto pronto, dunque, per la seconda puntata dello speciale Uomini e Donne, riguardante la scelta del tronista Lorenzo. Le opinioni del pubblico, finora, si sono divise equamente: c'è chi preferirebbe che Lorenzo scegliesse Claudia e chi, invece, preferirebbe che la destinataria della scelta fosse Giulia.