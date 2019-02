Annuncio

C’è molta attesa per la scelta di Teresa Langella a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni che stanno circolando nelle ultime ore, la partenopea è in villa da alcuni giorni con i due corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi e dovrebbe decidere quale dei due ragazzi sarà il suo fidanzato tra poche ore. Intanto sul trono classico sono arrivati due nuovi tronisti che prenderanno il posto di Teresa e Andrea Cerioli, che ricordiamo ha scelto qualche settimana fa Arianna Cirrincione: si tratta di Angela Nasti, sorella della fashion blogger Chiara Nasti, e il modello Andrea Zelletta.

La scelta di Teresa sta arrivando

Teresa Langella ha deciso poche settimane fa di essere pronta a fare la sua scelta e dallo scorso weekend, la 26enne di Napoli, si trova nella famosa villa delle puntate serali insieme ad Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Da quello che si apprende sono stati registrati gli ultimi momenti che la tronista ha passato nella villa con i due pretendenti mentre nelle prossime ore dovrebbe avvenire la registrazione della scelta. I rumors parlano di una serenata al chiaro di luna e dell’arrivo del famoso chef Alessandro Borghese, che dovrebbe occuparsi della cena di gala con il menù stellare per la coppia. Sembra che stiano arrivando anche le vecchie coppie di Uomini e Donne, che dovrebbero partecipare come ospiti alla puntata della festa di fidanzamento. Quello che è certo, almeno per il momento, è che Teresa non ha ancora deciso con chi vorrà passare il resto della sua vita, ma visto che sono state registrate le ultime esterne in villa, si pensa che la fatidica decisione della partenopea dovrebbe arrivare a ore. Sicuramente la puntata sarà trasmessa soltanto il 15 febbraio, quindi, fino ad allora, sarà difficile scoprire chi sarà il fortunato, anche se in tanti pensano che alla fine la Langella opterà per il maestro di sci Antonio Moriconi, un ragazzo semplice che potrebbe far felice la tronista rispetto al modello veneto Andrea Dal Corso, con cui ha sempre avuto alcuni malumori non riuscendo a fidarsi di lui in maniera totale.

La prima puntata il 15 febbraio

Ricordiamo che le puntate serali di Uomini e Donne andranno in onda dal 15 febbraio su Canale 5 con la presenza di Valeria Marini, Gemma Galgani e Giulia De Lellis come madrine. La prima puntata sarà proprio dedicata alla scelta di Teresa che sta avvenendo in queste ore. In quelle successive dovrebbero essere mandate in onda le decisioni di Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Quest’ultimo sembra ancora in alto mare e quello più lontano da una svolta essendo ancora alle prese con tre corteggiatrici ma in ogni caso dovrà decidersi a breve. Lorenzo Riccardi, invece, ha già dichiarato di essere pronto a scegliere tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, verosimilmente la scelta del milanese dovrebbe essere mandata in onda il 22 febbraio, durante la seconda puntata in prime time del programma di Maria De Filippi.