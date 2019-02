Annuncio

La scelta di Ivan Gonzalez andrà probabilmente in onda venerdì 1° marzo in prima serata insieme all'analoga decisione di Luigi Mastroianni. La registrazione di Uomini e donne relativa alla festa di fidanzamento al castello è già stata effettuata qualche giorno fa e gli esiti hanno creato scalpore sui social network, confermando in parte le aspettative della vigilia. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Ivan Gonzalez avrebbe deciso di continuare a frequentare Sonia Pattarino, che potrebbe aver risposto di sì, nonostante i recenti attriti mostrati nelle puntate trasmesse su Canale 5. Pure Luigi Mastroianni avrebbe rispettato i pronostici, optando per Irene Capuano. Anche in questo caso le liti delle ultime settimane sarebbero state dimenticate dalla corteggiatrice preferita, la quale avrebbe accettato di frequentare il tronista anche al termine del programma.

Ma se non sembrano esserci dubbi in merito alla fine del percorso di Ivan e Luigi, la curiosità riguarda le successive mosse delle corteggiatrici deluse, che potrebbero avere dimenticato velocemente la cocente battuta d'arresto. Sembra essere questo il caso di Natalia.

Uomini e donne anticipazioni: Natalia 'rifiutata' da Ivan

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata della scelta del 1° marzo confermano la scelta di Ivan Gonzalez in favore di Sonia Pattarino. Sebbene lui non avesse negato l'interesse di Natalia, convincendola ad andare fino in fondo nel suo percorso, lo spagnolo ha optato per colei che lo ha conquistato sia fisicamente che mentalmente. La risposta di Sonia sarebbe stata positiva ma, a differenza di quanto accaduto le scorse settimane per Antonio Moriconi e Giulia Cavaglia, Natalia non sembra essere rimasta sconvolta dal 'no'.

La corteggiatrice aveva espresso il suo interesse per Andrea Zelletta già nelle puntate trasmesse su Canale 5 nelle ultime settimane e aveva anche registrato alcune esterne, durante le quali si era abbandonata ad importanti dichiarazioni nei suoi confronti. Proprio dal nuovo tronista la ragazza è tornata al termine del percorso con Ivan Gonzalez. Non si tratta di ipotesi o congetture, in quanto la nuova esterna di Andrea e Natalia è stata fotografata e documentata da una utente del sito Il Vicolo delle News.

Il percorso di Natalia continua con Andrea

L'interesse di Natalia Paragoni per Ivan Gonzalez era davvero sincero o la corteggiatrice era solo alla ricerca di visibilità? I telespettatori di Uomini e donne si sono posti tale domanda nel corso delle ultime puntate dedicate al Trono Classico e tale quesito torna ancor più di attualità dopo il rifiuto dello spagnolo.

Lui ha preferito Sonia e probabilmente ha fatto la scelta giusta, dato che a due giorni dalla registrazione nel castello lei è stata sorpresa in compagnia di Andrea Zelletta. Il portale Il Vicolo delle News ha riportato la foto della corteggiatrice durante un'esterna con il tronista al parco dell'Eur a Roma. Lui l'ha dunque riaccolta nel suo parterre, dandole la possibilità di farsi conoscere meglio. Nel frattempo, però, Andrea non è rimasto ad aspettare, dato che nell'ultima registrazione ha baciato Federica.