Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 14 febbraio torna su Canale 5 il Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei suoi giovani tronisti. L'addio di Teresa Langella, che la scorsa settimana si è detta pronta alla scelta, aprirà oggi la strada al nuovo tronista Andrea Zelletta: il classico video di introduzione permetterà ai telespettatori di conoscere i suoi ideali e le sue aspettative all'interno del programma. Ma la puntata odierna concederà spazio anche a Lorenzo Riccardi, il quale mostrerà ancora la sua indecisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, scatenando soprattutto i rimproveri della prima. Insieme a lui, ci sarà spazio anche per Luigi Mastroianni alle prese con la rabbia di Irene Capuano, in seguito all'arrivo della nuova corteggiatrice Valentina.

Uomini e donne anticipazioni: Claudia mette in guardia Lorenzo

Il portale Witty Tv ha diffuso le prime anticipazioni relative alla puntata odierna di Uomini e donne, in onda a partire dalle ore 14:45. Essa farà riferimento alla registrazione dello scorso 26 gennaio, durante la quale ha fatto il suo ingresso Andrea, il nuovo tronista che ha preso il posto di Teresa Langella. La sua entrata sarà oggi notata da Claudia, come affermerà la stessa Maria De Filippi, che chiederà alla corteggiatrice il suo punto di vista nei confronti della new entry. Ci sarà poi spazio per le esterne di Lorenzo: nella prima lui organizzerà un incontro 'trash' con Claudia, prendendo come spunto la lezione di bachata da lei presa da Ivan Gonzalez.

Riccardi si presenterà vestito con una giacca lunga completamente chiusa e, quando la aprirà, mostrerà i suoi addominali disegnati su una pettorina. Alla corteggiatrice, invece, verrà chiesto di indossare una parrucca 'stile Carrà' per ballare. Ma oltre alle risate ci sarà spazio anche per un duro confronto. La Dionigi accuserà il tronista per alcune sue parole e preciserà: "La frase che mi urta di più è Claudia è completa però io devo ascoltare il mio cuore". La ragazza vedrà in tale affermazione un'evidente preferenza per Giulia. Alla fine comunque scatterà il bacio. E a proposito della Cavaglià, l'esterna verrà registrata nello studio buio dove lei mostrerà alcune delle immagini dei loro momenti insieme.

Anche in questo caso ci sarà un bacio, anche se in studio la torinese si rivolgerà a Lorenzo e preciserà: "Il fatto che tu non abbia un minimo di idea di quello che vuoi fare nella vita è preoccupante".

Uomini e donne oggi: lo scontro tra Lorenzo e Irene

Archiviata la parte dedicata a Lorenzo Riccardi, le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna si concentrano su Luigi Mastroianni e su quanto accaduto al termine della precedente registrazione. Irene sarà furiosa per l'entrata in scena di Valentina e oggi la vedremo rifiutare il confronto con il tronista che la raggiungerà nei parcheggi degli studi. Dalla sua bocca usciranno soprattutto critiche e insulti, fatto che deluderà Luigi. Invece delle parole grosse, infatti, egli avrebbe preferito chiarire la situazione. Sarà poi la volta dell'esterna con Giorgia. Dopo i recenti avvenimenti, la corteggiatrice ammetterà: "Non dico di essere innamorata ma sono sulla buona strada". Come riporta il video diffuso da Witty Tv, Giorgia ci terrà poi a sottolineare: "Se non ti vado bene per quel che sono, dimmelo adesso".