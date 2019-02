Annuncio

Ieri sera, tra le cantanti che abbiamo avuto modo di vedere sul palco del Festival di Sanremo 2019 vi era anche Arisa, la quale ha proposto il suo nuovo brano 'Mi sento bene'. Nel corso della performance, però, Arisa ha avuto un piccolo problemino con il testo del pezzo e ad un certo punto ha compiuto uno sbaglio, lasciandosi andare ad un gesto di stizza che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori che in quel momento stavano seguendo la kermesse musicale in televisione.

Piccolo errore per Arisa durante l'esibizione al Festival di Sanremo 2019

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Arisa si è dimenticata una piccola parte del testo di 'Mi sento bene', la strofa che recita 'dei tanti giuramenti'.

Un errore che ha stizzito un po' la cantante, la quale dalla sua espressione è apparsa visibilmente innervosita (ha saltato la strofa e allontanato il microfono) ma per fortuna è riuscita a riprendersi subito dopo ed è tornata in carreggiata pronta a portare a termine il suo pezzo sanremese, che sta conquistando il pubblico.

Nonostante l'errore durante la performance sul palco di Sanremo 2019, infatti, Arisa ha conquistato il giudizio positivo della sala stampa, di cui ieri sera è stato fornito il gradimento al termine della seconda serata. E così Rosalba Pippa (questo è il suo vero nome) ha conquistato la zona blu della classifica, ossia quella in cui vi sono i cantanti che hanno ottenuto i voti più alti nel corso della serata.

Va detto, però, che anche al termine della prima serata di martedì, Arisa aveva conquistato il favore della giuria demoscopica, piazzandosi sempre nella parte alta della classifica.

Il brano di Arisa premiato dal pubblico e anche dalle giurie del Festival

Insomma ad Arisa si perdonando le piccole imperfezioni durante l'esibizione e anche il pubblico da casa dimostra di apprezzare molto il suo genere di musica, dato che il brano ha conquistato già le prime posizioni della classifica dei pezzi più acquistati in queste ore su Itunes.

Certo, la sfida non sarà per nulla facile per Arisa, dato che quest'anno il televoto potrebbe essere 'influenzato' dai voti delle teenager che stravedono per due giovani artisti in gara a questo Festival di Sanremo.

Parliamo di Irama, reduce dal successo ottenuto all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e di Ultimo, il giovane cantante rivelazione dello scorso anno. I fan di Arisa, però, non demordono e sperano che possa trionfare per la terza volta.