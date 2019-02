Annuncio

Beautiful è in Tv su Canale 5 ogni giorno alle 14:10. Le anticipazioni e le trame delle puntate in onda dal 3 all'8 febbraio vedranno Steffy prendere la decisione più importante della sua vita, che la allontanerà per sempre la Liam. Nell'episodio di oggi, Bill ha promesso alla ragazza di non denunciare Taylor, a patto che firmi i documenti per l'annullamento del matrimonio. Il piano dello Spencer ha un unico obiettivo, quello di portare tra le sue braccia la Forrester Junior.

Intanto Liam ha scoperto di non essere stato lui a sparare al padre, sebbene non sappia chi è il vero responsabile. Hope, sempre accanto a lui in questi momenti difficili, ha avuto l'ennesima occasione per dimostrargli la sua stima e il suo amore.

Nelle prossime puntate, Steffy finirà per cedere al torbido ricatto di Bill, ma siamo sicuri che il magnate mantenga la sua promessa?

Beautiful anticipazioni dal 3 all'8 febbraio: Hope si dichiara a Liam

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 vedono Steffy ad un passo dal baratro. Se non accetterà il ricatto di Bill, Taylor verrà denunciata e portata in carcere. La giovane non averà altra scelta che sottomettersi al vile gioco dello Spencer. Sarà così che darà il consenso per chiedere l'annullamento del matrimonio con Liam. Intanto Hope, ormai certa di aver riconquistato Liam, gli dichiarerà il suo amore. Il figlio di Bill vuole trasferirsi nella casa del bosco di proprietà di Hope, ma Wyatt non sarà d'accordo. Nello stesso tempo, Ridge farà presente a Brooke i suoi dubbi su Hope che, secondo lo stilista, non è affatto animata da buone intenzioni.

Vedremo poi anche l'ennesimo scontro tra Steffy e Hope, entrambe decise ad avere il cuore di Liam.

Steffy disperata nelle puntate settimanali di Beautiful

Nonostante abbia ceduto al ricatto di Bill, Steffy non è disposta a perdere l'amore di Liam. Chiederà così all'ex di accompagnarla a fare l'ecografia. Le anticipazioni di Beautiful svelano che l'esame diagnostico di Steffy non andrà bene. Il medico farà presente ai futuri genitori che la piccola Kelly potrebbe avere la spina bifida. La drammatica notizia unirà Steffy e Liam, angosciati per il futuro della nascitura. Intanto Wyatt ri reca da Bill e gli dice di aver chiuso con Katie. Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 3 all'8 febbraio si chiudono con la flebile speranza di Steffy che, di fronte al possibile destino crudele di Kelly, chiede a Liam di starle vicino.