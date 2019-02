Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful sulle trame in onda negli Stati Uniti continuano a concedere ampio spazio al difficile momento attraversato da Hope Logan Spencer. Quest'ultima fatica ad accettare la "morte" della figlia Beth, che pensa di avere perso a Catalina. In realtà, il decesso non è avvenuto e il dottor Reese Buckingham ha usato la creatura per ottenere denaro facile, facendo in modo che venisse poi adottata da un'ignara Steffy. La perdita della figlia è stato un duro colpo per Hope, che è giunta ad una triste conclusione sul suo futuro: non vuole tentare una nuova gravidanza, convinta di non essere nata per diventare mamma. Ma, a suo dire, Liam non merita di soffrire allo stesso modo e deve godere al massimo il suo legame con Kelly oltre che con Phoebe, la piccola appena adottata da Steffy. Questa convinzione porta la Logan a prendere una decisione difficile sul suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Hope si sente in colpa nei confronti di Steffy

I telespettatori di Beautiful conoscono bene il carattere di Hope, che più volte in passato ha cambiato idea sulle sue relazioni sentimentali. È così che, mentre nelle puntate italiane sta insistendo per separare definitivamente Liam da Steffy e dalla bambina in arrivo, negli Stati Uniti la figlia di Brooke tenterà di favorire un insperato riavvicinamento. Dopo la morte di Beth, la donna si è resa conto che Liam deve restare al fianco di Kelly, rappresentando una figura paterna anche per la piccola Phoebe. Lei non intende essere un ostacolo per questa bella famiglia unita e per tale motivo tenterà di convincere il marito a tornare dalla sua ex moglie.

Nonostante il parere contrario di Brooke, Hope chiederà a Liam di porre fine al loro matrimonio e di trasferirsi dalle due bambine, che hanno bisogno della sua presenza. La donna lo inviterà, quindi, a riprendere la sua relazione con Steffy là dove era stata interrotta. Tale dichiarazione lascerà a dir poco perplesso lo Spencer, il quale tenterà di riportare la moglie alla ragione: i due sono sposati e rappresentano già una famiglia. Per questo l'uomo non vuole allontanarsi ma bensì proteggerla, superando insieme il dramma che li ha colpiti.

Trame americane Beautiful: Hope si sfila l'anello

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane, Hope resterà ferma nella sua decisione di porre fine al matrimonio con Liam.

Lei non intende separare un padre dalle sue bambine e, a conferma di questa convinzione, si sfilerà la fede al dito e la consegnerà al marito. La donna gli chiederà di tornare da Steffy, per riprendere la sua relazione. Il gesto appare tardivo, se pensiamo che proprio Hope nelle attuali puntate italiane non sembra affatto preoccupata della gravidanza della rivale, insistendo con Liam per un matrimonio in tempi rapidi. Ma questa volta lo Spencer accetterà la richiesta della moglie? Nel recente passato è stata Steffy a chiedergli di essere felice al fianco di Hope, dicendosi stanca di questa rivalità che dura da anni. Più in generale, in tutto il suo percorso nella soap, il figlio di Bill è stato diverse volte trattato come "un pacco regalo", ascoltando le richieste dell'una o dell'altra amata. Questa volta, però, potrebbe essere Steffy a non voler essere coinvolta in un nuovo ritorno di fiamma. Lei stessa, infatti, tranquillizzerà Brooke dicendo di non voler rappresentare un problema per l'ex marito.