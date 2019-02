Annuncio

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Beautiful anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a sabato 2 marzo 2019 ed in cui vedremo che Wyatt sarà indeciso sul da farsi, in quanto non sa se rivelare o meno a Liam la verità sul complotto ordito dal padre Bill. Liam nel frattempo ha deciso di sposare Hope, mentre Brooke si sta dando da fare per i preparativi delle nozze. Steffy nel frattempo, che ancora non capisce come mai l'ex marito abbia cambiato idea all'improvviso, dovrà affrontare le insistenti avance di Bill, disposto a tutto pur di conquistare la ex nuora.

Beautiful, anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo: Wyatt vuole dire a Liam la verità sull'inganno di Bill

Wyatt ha scoperto il complotto di Bill Spencer e si è reso conto di essere stato una pedina nelle mani del padre, che lo ha usato per far credere a Liam che tra lui e Steffy ci fosse ancora una relazione.

Una menzogna che ha portato alla rottura definitiva tra Steffy e Liam, con quest'ultimo che ha subito deciso di voltare pagina chiedendo a Hope di sposarlo. Wyatt, dopo aver scoperto di essere stato raggirato dal padre, sarà sconvolto e mediterà sul da farsi consigliandosi con Katie, la quale, a sorpresa, lo esorterà a mantenere il segreto con Liam, dando così l'opportunità alla nipote Hope di essere felice accanto all'uomo che ama da sempre. Le anticipazioni sugli episodi in onda dal 24 febbraio al 2 marzo prossimi, svelano un acceso diverbio tra Wyatt e Bill, in cui il magnate cercherà in tutti i modi di giustificare le sue azioni. Wyatt minaccerà di rivelare la verità al fratello, ma Bill tenterà di corromperlo offrendogli la sua lussuosa Ferrari.

Beautiful spoiler: Bill tenta di comprare il silenzio di Wyatt e corteggia Steffy

Le anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana su canale 5, ci svelano che Bill, oltre a tentare di convincere Wyatt a non svelare il complotto, tenterà di sedurre Steffy.

Vedremo infatti che lo Spencer si farà particolarmente insistente nei confronti della ex nuora, presentandosi a casa sua e tentando di abbracciarla e convincerla a stare con lui: la giovane Forrester però, lo respingerà nuovamente. Nel frattempo Ridge, sarà sempre più convinto che dietro la rottura tra la figlia e Liam ci sia un inganno, ma non ha le prove per dimostrarlo. Lo stilista cercherà poi di far capire a Liam l'errore che sta commettendo, e il giovane sempre più confuso, chiederà aiuto proprio a Wyatt il quale nel frattempo sarà sempre preso di mira dal padre che vorrà comprare il suo silenzio.

Questo e molto altro nelle puntate italiane di Beautiful in onda dal 24 febbraio al 2 marzo a partire dalle 13,40 su canale 5.

Ricordiamo inoltre che alla domenica, l'orario di messa in onda della soap americana è intorno alle 14,00 subito prima della doppia puntata di Una Vita.