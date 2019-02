Annuncio

Domani 15 febbraio su canale 5 a partire dalle 13:40 andrà in onda una nuova puntata della soap Beautiful, dove vedremo cosa accadrà dopo che Liam ha scoperto che tra Steffy e Bill è in corso ancora una relazione. Il giovane non sa che è tutta una menzogna messa in piedi dal magnate per dividere definitivamente lui e la Forrester. Il piano di Bill è andato a buon fine e, come vedremo nella puntata di domani pomeriggio, Liam troverà consolazione tra le braccia di Hope, alla quale chiederà di sposarlo, mentre Bill convinto di avere campo libero con Steffy tenterà in tutti i modi di conquistarla: quest'ultima chiederà aiuto a Wyatt in quanto non riesce a capire come mai l'ex marito sia così furioso con lei.

Anticipazioni Beautiful: Liam chiede a Hope di sposarlo

Liam è profondamente ferito dalle rivelazioni di Wyatt, il quale inconsapevolmente è una pedina nelle mani del padre, che gli ha fatto credere di avere ancora una relazione con Steffy. Una scoperta che, come abbiamo visto, Wyatt riferirà subito al fratello, in modo che Liam non faccia di nuovo lo sbaglio di dare una seconda possibilità a Steffy. Wyatt starà quindi accanto al fratello e come vedremo non si farà intenerire dalle richieste di aiuto di Steffy. Nella puntata in onda venerdì 15 febbraio vedremo che Liam deciderà di mettere un punto definitivo alla storia con l'ex moglie e troverà conforto in Hope, alla quale dichiarerà tutto il suo amore e farà la proposta di matrimonio. La giovane Logan, raggiante, risponderà sì all'uomo che non ha mai smesso di amare ed insieme festeggeranno la loro ritrovata unione.

Beautiful, puntata del 15 febbraio: Steffy chiede aiuto a Wyatt

Steffy non riesce a comprendere come mai Liam sia così furioso con lei, dopo che lo Spencer sembrava l'avesse perdonata e fosse pronto a costruire una famiglia con lei. Liam infatti, l'ha accusata di avere ancora una relazione con Bill, ma nonostante lei abbia negato, Liam è tornato sui suoi passi e l'ha lasciata definitivamente. Le anticipazioni sulla puntata in onda domani pomeriggio, ci svelano che Steffy chiederà aiuto a Wyatt per capire cosa sia successo, ma il cognato sarà molto freddo, in quanto anche lui non vorrà avere più nulla a che fare con lei e sembrerà propenso a non aiutare l'ex cognata.

Una nuova e avvincente puntata di Beautiful ci attende quindi anche domani 15 febbraio a partire dalle 13:40 su canale 5.

Ricordiamo che la soap americana andrà in onda anche il sabato nel medesimo orario, mentre l'appuntamento domenicale prevede la messa in onda a partire dalle ore 14:00.