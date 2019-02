Annuncio

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è riaccesa nuovamente la passione. A lanciare l'esclusiva in queste ore è stato il settimanale 'Chi', il quale ha pubblicato le foto degli scatti che ritraggono i due ex coniugi nuovamente insieme, mentre si scambiano un tenero bacio e delle coccole, le quali hanno fatto subito presupporre che tra i due ci fosse di nuovo del tenero. E come se non bastasse in queste ore Alfonso Signorini, sulla sua pagina ufficiale Instagram, ha postato anche un video che ritrae i due proprio nel momento in cui si scambiavano il tenero bacio.

Il video del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Su Instagram, infatti, è apparso il video postato da Signorini dove si vedono Belen e Stefano scambiarsi queste effusioni, ignari dei paparazzi che in quel momento li stavano riprendendo.

La showgirl argentina prende per la mano il padre di suo figlio Santiago, con il quale è stata sposata per un anno e mezzo prima di arrivare alla separazione definitiva. E poi ancora Stefano abbraccia e bacia la sua ex moglie, proprio come se tra i due non fosse mai finita.

Un video che ovviamente ha reso felicissimi i tantissimi fan della coppia Belen-Stefano, i quali da tempo ormai facevano il tifo per questa coppia e alla fine sono stati 'accontentati', visto che dalle foto sembrerebbe ormai chiaro che tra i due sia ritornato di nuovo il sereno.

Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, che al momento però sia Belen che Stefano hanno preferito non commentare sui social, nonostante i tantissimi commenti dei fan che già si stanno congratulando con loro per la decisione.

Non si esclude che nelle prossime settimane i due possano essere protagonisti di una nuova intervista televisiva, dove potrebbero svelare tutti i dettagli e i retroscena di questi baci.

Tanti impegni in tv per Belen Rodriguez

Intanto per la bella showgirl argentina è in arrivo un periodo decisamente impegnativo dal punto di vista professionale. Stando alle ultimissime indiscrezioni, Belen sarà nella giuria della nuova edizione di Sanremo Young, il talent show dedicato alle giovani ugole d'oro che debutterà in prime time su Rai Uno il prossimo 15 febbraio e dovrà vedersela contro le puntate speciali di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti in carica.

E poi ancora si vocifera che Belen dovrebbe tornare anche alla conduzione, questa volta però sulle reti Mediaset, al timone di Colorado lo show comico di Italia 1 che ha già condotto in passato.