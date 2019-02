Annuncio

Annuncio

Roberto Cavalli sembra averci preso gusto ad insultare Belen Rodriguez su Instagram; poche ore fa, infatti, lo stilista ha scritto un altro commento per nulla carino sotto l'ultima foto che ha postato la showgirl sui social network. Gli appassionati di Gossip, però, hanno notato che le parole che l'uomo ha rivolto all'argentina sono le stesse che hanno fatto arrabbiare Cristina Buccino qualche mese fa.

Cavalli ancora contro Belen su Instagram

Uno scatto in cui Belen Rodriguez posa sensuale davanti all'obiettivo, coperta solo da un maglioncino, ha spinto Roberto Cavalli a rivolgerle l'ennesimo insulto a distanza. Sul profilo Instagram della soubrette, infatti, poche ore fa è comparso un commento per niente lusinghiero scritto dal popolare stilista.

Annuncio

Sotto ad una foto che l'argentina ha pubblicato al termine di uno shooting è apparsa la seguente frase: 'Sei la preferita di se****li e camionisti'.

Anche se pare che queste parole siano state cancellate (non si sa se da chi le ha scritte oppure da chi le ha ricevute), in tanti non hanno potuto non notare che non si trattava di un pensiero 'nuovo' del guru della moda.

Alcuni siti di gossip, infatti, rivelano che questo commento poco carino, Cavalli l'aveva rivolto anche ad un'altra showgirl italiana: Cristina Buccino.

A differenza di Belen, che non ha mai risposto alle provocazioni di Roberto, qualche mese fa la bella calabrese si era sbilanciata dicendo: 'Nessuno la obbliga a seguirmi, però mi fa sorridere leggere il commento di un signore di 80 anni che, invece di dare il buon esempio, fa tutt'altro.

Annuncio

I migliori video del giorno

Detto ciò, buona s**a'.

Alla Rodriguez, invece, già qualche settimana fa, lo stilista aveva scritto: 'Sei una bella donna, ma stai invecchiando. Dovresti smetterla di fare la stupida, i tempi della farfallina sono finiti".

Belen non risponde alle critiche e si mostra più sensuale che mai sul web

Se in passato avrebbe replicato duramente a commenti come quelli che le ha inviato Roberto Cavalli, la Belen di oggi preferisce sorvolare e non dare importanza a chi la offende sui social network.

Agli oltre 8,2 milioni di persone che la seguono su Instagram, infatti, la Rodriguez sceglie di mostrare solamente la parte più sensuale di sé: i video che la soubrette ha pubblicato nei giorni scorsi, infatti, hanno raccolto tantissimi consensi tra gli utenti della rete.

Annuncio

Per quanto riguarda la sua chiacchierata situazione sentimentale, invece, l'argentina continua a restare in silenzio. Anche se i giornali e i siti di gossip non smettono di raccontare le evoluzioni che sta avendo il suo rapporto con Stefano De Martino, la 34enne non commenta in nessun modo, lasciando aperta ogni possibilità a riguardo.

Anche il napoletano, ospite domenica scorsa di Mara Venier a Domenica In, non ha né confermato né smentito il ritorno di fiamma che si dice ci sia in corso tra lui e Belen. L'unica cosa che ha detto il ragazzo in tv a riguardo è che 'l'amore non è mai sprecato e a volte non ha bisogno di nessuna spiegazione'.