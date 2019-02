Annuncio

Il Gossip che ha lanciato pochi minuti fa il magazine online di Fabrizio Corona, qualora corrispondesse alla realtà, farebbe felici i tantissimi fan di un'ex coppia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando a quello che sostiene l'ex re dei paparazzi, ma anche il sito "Super Guida Tv", lo scorso weekend i genitori di Santiago si sarebbero finalmente ritrovati: sul web, infatti, si legge che la showgirl e il ballerino avrebbero trascorso tre giorni chiusi in casa per provare a ricucire il loro rapporto.

Prima che la 34enne partisse alla volta dell'Argentina, poi, si vocifera che i paparazzi l'abbiano sorpresa all'aeroporto di Linate con il figlio e l'ex marito, al quale avrebbe riservato carezze, abbracci e anche baci.

Corona lancia lo 'scoop' su Belen: 'È ritornata tra le braccia di Stefano'

A Mattino 5 aveva detto che sarebbe stato contento di un eventuale ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma oggi Fabrizio Corona si è spinto un po' oltre. Sul magazine online che porta il suo nome, l'ex re dei paparazzi ha riportato una notizia esclusiva della quale dice si essere sicurissimo: l'argentina è tornata a fare coppia con il ballerino di Amici nei giorni scorsi.

Sul web, dunque, si legge che i giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 febbraio l'ex coppia d'oro del gossip nostrano li avrebbe trascorsi in casa con il piccolo Santiago per provare a rimettere a posto i cocci del rapporto che si è interrotto circa tre anni fa.

Secondo quanto sostiene questo blog (ma anche "Super Guida Tv"), a confermare il weekend in famiglia che hanno passato i Rodriguez-De Martino, ci sarebbe una foto che il napoletano ha pubblicato su Instagram un paio di giorni fa: nelle "Stories" del 29enne, infatti, è apparsa una dolcissima foto nella quale lo si vede dormire mano nella mano con il figlio di 5 anni.

"Se entrambe le mani di Stefano si vedono nell'immagine, chi sarà stato a scattarla?"- è questa la domanda provocatoria che il magazine di Corona fa, e alla quale dà anche una risposta. Fabrizio e i suoi collaboratori, infatti, sostengono che sarebbe stata Belen ad immortalare l'ex marito e Santiago mentre dormivano proprio nei giorni che avrebbero trascorso tutti insieme a casa.

Belen e Stefano ci riprovano? Il gossip impazza ma mancano le 'prove'

Oltre al magazine online di Fabrizio Corona, anche un altro sito in queste ore ha lanciato lo scoop sul presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Super Guida Tv", infatti, sostiene che la coppia si è riunita e presto (probabilmente mercoledì 6 febbraio quando usciranno i settimanali di gossip più importanti), la notizia sarà confermata anche da foto esclusive.

Secondo questo blog che abbiamo appena citato, il ballerino e la showgirl non solo avrebbero trascorso l'ultimo fine settimana a casa con Santiago, ma si sarebbero fatti beccare in atteggiamenti intimi all'aeroporto di Linate.

Domenica 3 febbraio, la soubrette è partita alla volta della sua Argentina e pare che ad accompagnarla fino all'imbarco siano stati proprio il napoletano e il figlio di 5 anni: sul web, inoltre, si legge che gli ex coniugi non si sarebbero risparmiati abbracci, carezze a addirittura baci prima che lei salisse sull'aereo.

Non ci resta che attendere eventuali ulteriori sviluppi sul clamoroso gossip ma soprattutto le eventuali 'prove'.