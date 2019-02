Annuncio

Dopo l'intervista di Stefano De Martino a Domenica In, dove ha parlato del rapporto con Belen Rodriguez, sul web ha incominciato ad impazzare un Gossip dopo un messaggio di Alfonso Signorini. Il famoso giornalista, nel commentare l'avvicinamento palese tra i due protagonisti, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha sollevato un grosso polverone. Nel caso specifico, infatti, Signorini ha detto: 'Salute e figli maschi, ma anche femmine'. Questa frase, all'apparenza alquanto banale, ha fatto sorgere qualche dubbio sul fatto che Belen Rodriguez potesse essere incinta di Stefano De Martino. Sull'argomento è intervenuto direttamente il ballerino che ha smentito drasticamente tutto.

Stefano De Martino smentisce tutto

Durante l'ospitata di Stefano De Martino da Mara Venier, è stato mandato in onda un filmato di Alfonso Signorini che ha commentato il presunto ritorno tra i due.

Il giornalista ha concluso il video, augurando figli maschi e anche femmine alla coppia. Dietro questa frase, apparentemente semplice, secondo molti utenti del web, si sarebbe potuto nascondere qualcosa di più. I più maliziosi, infatti, hanno interpretato queste parole come una sorta di confessione velata. Si sono così diffusi gossip su su una seconda presunta gravidanza di Belen Rodriguez.

Sull'argomento, però, si è finalmente espresso il diretto interessato. L'ex ballerino di Amici ha colto l'occasione per smentire categoricamente queste indiscrezioni. Ancora una volta, però, ha voluto confermare l'intesa e la vicinanza con la showgirl.

I pettegolezzi sulla possibile gravidanza di Belen Rodriguez

Belen e Stefano destano sempre un enorme scalpore.

I due protagonisti, nell'ultimo periodo, si sono avvicinati notevolmente. Ne sono testimonianza video e foto circolati sul web negli ultimi giorni. Nonostante il ritorno di fiamma sembri palese a tutti, i diretti interessati hanno preferito non rilasciare nessuna dichiarazione in merito, restando quasi sempre sul vago. Anche in occasione dell'ospitata nel programma di Mara Venieri, Stefano De Martino, pur essendo molto propenso a raccontare qualche dettaglio in più sul rapporto con l'argentina, alla domanda specifica sul ritorno di fiamma ha preferito non rispondere. Stefano De Martino, infatti, si è limitato a dire di nutrire molto affetto e molta stima nei confronti di Belen, dichiarando che, secondo lui, 'l'amore non è mai sprecato'.