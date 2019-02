Annuncio

Dopo la messa in onda della settima puntata, in onda sul piccolo schermo il 28 febbraio, Che dio ci aiuti 5 torna con l'ottavo appuntamento, pronto a incuriosire i milioni di telespettatori italiani. La fiction continuerà a regalare sorprese e non mancheranno novità sulle vicende dei personaggi principali, soprattutto su Ginevra che farà venire fuori un lato inaspettato della sua personalità. L'avvocato Nico, nel frattempo, continuerà a essere diviso tra due donne senza riuscire a fare una scelta definitiva. Ginevra dovrà fingersi la fidanzata di Nico per aiutare Valentina a fare i conti con una cena a quattro con Alessio.

Anticipazioni sulla puntata di Che Dio ci aiuti in onda il 7 marzo

Secondo gli spoiler sul quindicesimo episodio dell'ottava puntata di che dio ci aiuti 5, in onda giovedì 7 marzo e dal titolo 'Attenti al lupo', Suor Angela capirà che il padre di Ginevra è uscito dalla prigione, dopo aver commesso l'omicidio della moglie.

La suora non saprà in che modo affrontare la questione con la novizia. Il padre cercherà Ginevra, ma la situazione subirà un peggioramento. La giovane donna, infatti, venuta a conoscenza di questa verità, sarà pronta a rischiare tutto pur di vendicarsi del padre. Per fortuna, però, ci penserà Nico a riportare all'ordine la ragazza.

Valentina comincerà a notare un avvicinamento tra Gabriele e Teodora al punto che la ragazza avrà paura di perdere l'amore del medico. Azzurra regalerà come sempre momenti di comicità al pubblico: la madre di Emma, infatti, combinerà un nuovo disastro. La moglie di Guido, dopo aver usato la carta di Athos, organizzerà un piano per ritrovare i soldi dell'uomo al punto che la Leonardi coinvolgerà in una sua idea tutto il convento.

Nico deve fare una scelta importante

Nel sedicesimo episodio dell'ottavo appuntamento, dal titolo 'Il linguaggio dei segni', Suor Angela chiederà aiuto a Pietro per far riunire una famiglia distrutta e, trascorrendo molto tempo in compagnia del medico, la donna di Chiesa si renderà conto del dolore nascosto dal'uomo. Nico si troverà in preda alla confusione, ma sarà costretto a prendere una decisione che verrà comunicata solamente a Ginevra. Infine Azzurra dovrà fare i conti con la lontananza da Athos. Non ci resta che attendere la messa in onda dell'ottava puntata per scoprire nel dettaglio tutte le novità in arrivo nella fiction di Rai Uno 'Che Dio ci aiuti', con protagonista assoluta la bella Elena Sofia Ricci.