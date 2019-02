Annuncio

Annuncio

Il 10 gennaio ha avuto inizio la quinta stagione della serie televisiva 'Che dio ci aiuti' che conferma il successo delle annate precedenti dimostrando di essere seguita da un pubblico eterogeneo. La fiction ha visto dei cambiamenti per l'uscita di scena di alcuni protagonisti tra cui spicca il nome di Lino Guanciale mentre è rimasto un volto storico come Azzurra. Quest'ultima ha dovuto fare i conti con la drammatica morte del marito mentre si trova alle prese con il difficile ruolo di madre. Giovedì 7 marzo torna in televisione l'ottavo appuntamento nel quale proseguirà la vicinanza tra Nico e Ginevra. Nel primo episodio della puntata vedremo Suor Angela alle prese con la preoccupazione per Ginevra.

Annuncio

Quest'ultima dimostrerà le proprie fragilità dopo aver fatto i conti con una drammatica verità. La donna si renderà conto dell'uscita dalla prigione del padre che sarà intenzionato ad avere un incontro con la figlia con la quale non ha un rapporto da molti anni. La novizia, venuta a conoscenza delle ricerche da parte del padre, non riuscirà a placare la rabbia al punto che vorrà vendicarsi del genitore che ha ucciso la madre.

Azzurra s'impegna per ritrovare i soldi persi da Athos e coinvolge tutto il convento

Nico darà un contributo importante in merito alla situazione e s'impegnerà in prima persona per aiutare la ragazza a risolvere la situazione. Il legale spingerà la ragazza a non commettere un errore che potrebbe cambiare la sua vita e il Santopaolo si troverà sempre più coinvolto nelle vicende della donna di chiesa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Gabriele avrà un rapporto di vicinanza con Teodora dopo che il medico ha fatto i conti con una novità in seguito all'arrivo della madre delle gemelline. Valentina si accorgerà dell'affiatamento tra Gabriele e Teodora sebbene non sappia la realtà dei fatti. Azzurra combinerà un guaio dopo aver ritrovato la carta di credito smarrita da Athos al punto che cercherà delle soluzioni per recuperare i soldi del compagno. La madre di Emma deciderà di coinvolgere tutto il convento in questa misteriosa "impresa".

Azzurra riflette dopo la partenza di Athos

Nel sedicesimo episodio, dal titolo "Il linguaggio dei segni" Suor Angela si affiderà all'aiuto di Pietro per far riconciliare una famiglia in conflitto.

Annuncio

La protagonista verrà a conoscenza del segreto nascosto dal medico mentre Nico farà i conti con la confusione amorosa. Il Santopaolo comunicherà la decisione a Ginevra; infine Azzurra dovrà riflettere dopo la partenza di Athos.