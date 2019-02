Annuncio

Succede subito dopo la serata di premiazione degli Oscar, quando poco prima di coricarsi, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di pubblicare uno scatto a dir poco osè dove la bellissima fashion blogger è priva di abiti e con il seno coperto esclusivamente dalle proprie mani. L'immagine è stata pubblicata dal cantante dopo una serata dove probabilmente qualche bicchierino di troppo è riuscito ad annullare parte dei freni inibitori. Uno scatto utilizzato per augurare la buonanotte ai propri fan, in modo parecchio originale ed abbastanza provocatorio. Lo scatto, però, è stato eliminato dopo alcune ore direttamente da Fedez, ma era già finito nelle mani di qualche utente del web che non ha certo perso tempo per ripubblicare il tutto e commentare.

Chiara Ferragni osè su Instagram: Fedez ci ripensa e toglie lo scatto

L'immagine, nonostante sia stata eliminata dal cantante a distanza di alcune ore, è stata ripubblicata sul web ed è stata pubblicata anche dal blog 361Magazine.

Non è di certo la prima volta che i due si lasciano andare un po' troppo sui social e non sarebbe la prima volta che Chiara Ferragni rimproveri Fedez per quanto accaduto. Già è successo mesi addietro che il cantante immortalasse sua moglie in momenti particolari: in quel caso, la giovane modella riposava sul proprio letto senza intimo sotto al vestitino. Una situazione simile a quella successa nelle ultime ore e che ha subito catturato l'attenzione di molti curiosi.

Gli haters colpiscono anche il piccolo Leone

Tra le varie fotografie abbastanza spinte pubblicate dai due, ce ne sono alcune che raffigurano il piccolo di casa Ferragnez, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, mentre sfoggia molti dei suoi dolcissimi sorrisi.

Una delle ultime fotografie pubblicate, però, sembra avere attirato l'invidia e la rabbia di uno dei tanti 'leoni da tastiera'.

In un commento, pubblicato sotto una fotografia di Chiara con in braccio il piccolo Leone, qualcuno ha avuto da ridire piccolo Leone, chiedendo a sua madre se utilizzasse il botox, ovvero il botulino, anche sul figlio.

La fashion blogger, ormai talmente abituata ai commenti stupidi ed aggressivi, è riuscita a rispondere in maniera pacata: 'Non lo uso, ma faccio un ordine per te'. Insomma ancora una volta Fedez e Chiara Ferragni si ritrovano al centro dell'attenzione mediatica. Non ci resta che attendere le prossime mosse social dei due piccioncini.