Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e donne, il programma condotto e ideato da Maria De Filippi nella fascia pomediana di Canale 5. In seguito alla clip di presentazione della nuova protagonista del dating, sui social è scoppiata una vera e propia polemica.

L'ex naufraga ed oggi influencer dopo la pubblicazione del video di Mediaset sulla sorella, ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio d'augurio nei confronti di Angela per la nuova avventura nella quale si cimenterà.

A quanto pare la scelta di Angela sembra non aver convinto proprio tutti. Moltissimi utenti infatti, si sono riversati sul profilo di Chiara ed hanno iniziato ad esprimere il proprio malcontento.

Ancora una volta il mondo dei social è apparso piuttosto diviso. Alcuni si sono congratulati con la nuova tronista, ma altri hanno indirizzato alle due sorelle numerose critiche. A quel punto Chiara ha deciso di replicare a tutte le persone che hanno fornito dei giudizi negativi sulla sorella: "Io sono Chiara e sto con una ragazzo 'normale' che amo follemente e credo di essere coerente. Sono una persona, non penso per due. Lei è mia sorella, non posso limitarla. Tutto quello che posso fare è appoggiarla nelle sue scelte". La giovane influencer, attraverso il suo profilo Instagram, in seguito ha ribadito che sia lei che la neo tronista sono due persone semplici. Chiara e sua sorella non si sono mai montate la testa, ma al contrario hanno sempre mantenuto i piedi per terra. Infine l'ex naufraga ha concluso il suo messaggio rivolgendosi a tutti i 'leoni da tastiera': "Volete vedere il marcio dove non c'è".

Uomini e Donne: tutte le anticipazioni del serale

Intanto, per la prima volta dalla messa in onda del programma, Uomini e Donne sarà trasmesso in prima serata. 'Queen Mary' anche se indirettamente si scontrerà ancora una volta contro Antonella Clerici che condurrà Sanremo Young. Il programma in versione serale, infatti, sarà presentato da Giulia De Lellis, Valeria Marini, Gemma Galgani e Anahì. Non mancheranno all'appuntamente serale Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante sulla trasmissione non sia uscia nessuna anticipazione, Davide Maggio è riuscito a fornire qualche dettaglio in merito. Anziché la solita location, il programma si svolgerà all'interno di un castello dove si terrà un ricevimento ed i protagonisti saranno i tronisti ed i loro corteggiatori. Come ormai accade da anni, i corteggiatori potranno decidere o meno di uscire dal programma con il tronista.