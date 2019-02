Annuncio

Il Festival di Sanremo ha debuttato ufficialmente su Raiuno. Questa sera, in onda la prima puntata della kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni che torna sul palco dell'Ariston per la seconda volta consecutiva e anche nelle vesti di direttore artistico. Al suo fianco vi sono Virginia Raffaele e Claudio Bisio al suo debutto ufficiale. In molti in queste ore si stanno chiedendo a quanto ammontano i compensi percepiti dai tre conduttori di quest'anno e Il Messaggero ha svelato le presunte cifre: 585mila euro per Baglioni, in linea con la cifra percepita lo scorso anno.

I cachet di Sanremo, 585mila euro per Claudio Baglioni

Nel dettaglio, infatti, stando alle indiscrezioni che sono state riportate in queste ore sulle pagine de Il Messaggero, sembrerebbe che Claudio Baglioni per il ruolo di direttore artistico e conduttore di questa 69esima edizione della kermesse musicale abbia intascato un cachet di 585 mila euro.

Un compenso che in linea di massima sarebbe identico a quello percepito dallo stesso Baglioni per la conduzione del Festival dello scorso anno. Un cachet che grosso modo sarebbe più o meno simile anche a quello percepito in passato da Carlo Conti, che ha condotto la kermesse musicale per tre edizioni di fila, ottenendo un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti.

Tornando, invece, ai compensi di questo Festival di Sanremo 2019, sempre stando alle cifre che sono state riportate da Il Messaggero, vi sveliamo che il secondo conduttore nella 'classifica dei compensi' sarebbe Claudio Bisio, il quale avrebbe percepito 450 mila euro, circa 80 mila euro a puntata.

Virginia Raffaele la 'meno pagata' di questo 69esimo Festival

Anche in questo caso, le cifre sarebbero in linea con quelle dello scorso anno, dove si vociferava che Michelle Huziker avesse percepito un cachet di 420 mila euro.

La 'meno pagata' di questa edizione del festival, invece, sarebbe Virginia Raffaele, la quale si sarebbe portata a casa un compenso di 350 mila euro per le cinque serate della kermesse musicale.

Cifre che ovviamente hanno acceso subito grandissime discussioni sul web e sui social: in molti, infatti, sostengono che si tratti di compensi fin troppo lauti anche se va detto che il Festival di Sanremo permette alla Rai di guadagnare un bel po' di quattrini dal punto di vista degli sponsor. Complessivamente, infatti, si vocifera che questo Sanremo abbia fruttato un totale di oltre 25 milioni di euro di incassi per le casse di mamma Rai, cifra destinata a salire.