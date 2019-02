Annuncio

Il capitolo del suo nuovo libro che Fabrizio Corona ha dedicato alle "amanti famose" che ha avuto dopo il carcere, sta facendo molto discutere: alcune ragazze che sono state descritte dall'imprenditore con termini non proprio lusinghieri, hanno deciso di rispondergli tramite le pagine del settimanale Oggi. L'attrice a luci rosse Malena, per esempio, ha detto di sentirsi diffamata dall'ex re dei paparazzi; Zoe Cristofoli, invece, considera il flirt con il 45enne un grosso errore di gioventù.

Malena contro Fabrizio Corona sulla rivista 'Oggi'

L'elenco delle donne famose con le quali Fabrizio Corona ha avuto rapporti intimi durante e dopo la relazione con Silvia Provvedi, è ancora sulla bocca di tutti: le parole che l'imprenditore ha usato per raccontare nei dettagli gli approcci che ha avuto con starlette o attrici, infatti, hanno suscitato grande clamore.

L'uomo, nel libro "Non mi avete fatto niente", ha descritto nei minimi particolari gli incontri che ha avuto con Malena, con l'ex gieffina Patrizia Bonetti e anche la breve frequentazione con la giovane Zoe Cristofoli.

L'attrice a luci rosse, interpellata da ''Oggi'' a dire la sua su come l'ex re dei paparazzi ha parlato del loro flirt, ha fatto sapere: "Io non voglio fare pubblicità a questo signore che ha usato il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo si è permesso di parlare di me come un oggetto sessuale da usare all'occorrenza, ha usato termini diffamatori e lesivi della mia dignità".

Senza mai fare riferimento al nome o al cognome del 45enne, poi, la pugliese ha aggiunto: "Lui non ha rispetto per le donne, non prova una vera attrazione per loro ma le usa soltanto come fossero dei pezzi di carne".

La pornostar si è detta offesa dal modo che ha scelto Corona per raccontare quello che è successo tra loro, ma non ha mai smentito che ci sia stata dell'intimità, come invece ha fatto un'altra ragazza citata nel libro.

Le parole di Patrizia Bonetti e Zoe su Corona

La showgirl che ha smentito quello che detto Fabrizio Corona nel suo nuovo libro, è Patrizia Bonetti: l'ex gieffina, infatti, ha negato con forza di aver avuto dei rapporti intimi con l'ex re dei paparazzi.

"Non ho mai avuto una relazione sessuale con lui. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo divertiti come due maschiacci, ma tra noi non c'è mai stata attrazione"- ha dichiarato la giovane ad ''Oggi'' in questi giorni.

Chi invece ha avuto una breve frequentazione con l'imprenditore è Zoe Cristofoli che, intervistata sulle parole che l'uomo ha usato sul suo conto in "Non mi avete fatto niente", si è detta pentita di essere stata con lui.

A Corona che nel libro ha detto che tra loro non c'era alcuna alchimia, l'influencer ha risposto: "Con lui è difficile trovarla. Io ho vent'anni e Fabrizio è innamorato solo del suo lavoro. Lui per me è stato un grosso errore".