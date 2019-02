Annuncio

Fabrizio Corona è finito nuovamente nel mirino del Gossip, anche se molto probabilmente non ci era mai uscito. A essere preso di mira sui social però, questa volta è stato suo figlio Carlos. Corona, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare con in braccio suo figlio: i due si tengono per mano e il ragazzino ha un po' lo sguardo nel vuoto. L'immagine ha, in pochissimo tempo fatto il giro del web e, otre ai tantissimi like e commenti positivi, si sono distinti anche dei commenti assolutamente dispregiativi, proprio contro il ragazzino. Contro queste persone è insorta la madre Nina Moric. La donna, infatti, ha sbottato sui social dicendo: "Come madre mi vergogno dei vostri commenti".

Fabrizio Corona e la foto con il figlio Carlos fa il giro del web in pochissimo tempo

Fabrizio Corona è sempre nel mirino dell'opinione pubblica. Per questo motivo appare inevitabile che nel polverone vengano coinvolte anche le persone che lo circondano. Ad essere travolto dalla bufera, però, questa volta è stato il piccolo Carlos, il figlio di Fabrizio e Nina Moric. Corona ha pubblicato una foto insieme a lui su Instagram che ha riscosso molto successo: tuttavia, però, tra i tanti commenti d'approvazione si sono distinti alcuni commenti molto spiacevoli, volti proprio a prendere in giro il ragazzino. Alcuni utenti, infatti, hanno esortato il ragazzo a svegliarsi e a togliersi quello sguardo perso nel vuoto. Le parole offensive nei confronti del ragazzo hanno spinto Nina Moric ad intervenire per commentare la vicenda in prima persona.

Dopo gli insulti, interviene Nina Moric in difesa del figlio Carlos

La bellissima modella, infatti, ha detto di essere fortemente in imbarazzo nei confronti di tutte quelle persone che hanno il coraggio di prendersela con un ragazzino di 16 anni: "Ma da piccoli siete caduti dal seggiolone?" Nina si è mostrata decisamente indignata e, a darle appoggio e approvazione ci sono stati i commenti di molti utenti sui social. La foto di Corona e del figlio Carlos, infatti, ha fatto nel giro di pochissimo tempo il giro del web. Molti fan hanno espresso tutta la loro stima e sostegno nei confronti del ragazzo e dei suoi genitori. Secondo questa fetta, decisamente più consistente di pubblico è assolutamente inopportuno e da vigliacchi prendersela con un ragazzo sedicenne.

Si leggono, infatti, commenti del tipo: "Mi vergogno pure io", "Mi dispiace".