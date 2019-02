Annuncio

Questa sera inizia il Festival di Sanremo e la conduttrice radiofonica più amata dagli italiani, Diletta Leotta, è partita alla volta della città ligure. Ancora una volta, al centro dell'attenzione è la bellezza seducente e mozzafiato della conduttrice di Dazn, a cui i suoi milioni di fan e ammiratori sono ormai abituati. Infatti la presentatrice radiofonica di Radio 105 è giunta alla volta di Sanremo per seguire da vicino e per commentare il Festival più popolare del ''bel canto italiano''.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, in questi giorni, la Leotta ha infatti postato una foto decisamente top che la ritrae al fianco dell'apprezzatissimo dj Bob Sinclair.

Diletta Leotta al party di inaugurazione del Festival sanremese con abito top

Diletta Leotta, in occasione del party di inaugurazione del Festival di Sanremo, ha indossato un lungo abito dorato, praticamente trasparente, accompagnato da una scollatura decisamente travolgente che ha mandato prontamente in delirio i suoi (quasi) 8 milioni di follower.

Infatti la foto in questione ha collezionato, nel giro di qualche ora, un’ondata di apprezzamenti (circa 120.000) nonché centinaia e centinaia di commenti (più di 500), molti di essi spiccatamente e immancabilmente ironici, metaforici, sarcastici.

I fan in delirio commentano la foto su Instagram della Leotta

C’è chi scherzosamente le ha scritto che al fianco della Leotta, Bob Sinclair starebbe faticando non poco, sudando le famigerate sette camicie, al pari di un certo De Sciglio che quando mister Allegri nella Juventus decide di farlo giocare come difensore centrale, stando alle sue recenti prestazioni non propriamente ottimali, quest'ultimo in quella posizione faticherebbe non poco. C’è chi chiede agli altri follower se anche loro abbiano provato a zoomare la foto, in modo tale da poter ammirare ancora più da vicino le forme travolgenti e praticamente perfette della Leotta.

C’è chi ironicamente afferma che finalmente, grazie alla presenza esplosiva della Leotta, Bob Sinclair adesso non pronuncerebbe ogni parola con la erre moscia.

Anche questa volta, la Leotta ha decisamente catturato l’attenzione dei suoi milioni di follower, in attesa che quest'ultimi possano ammirarla e vederla nuovamente all'opera nel ruolo di speaker di Radio 105 per commentare il Festival più popolare della musica italiana, in onda a partire da questa sera.