La popolare conduttrice televisiva e radiofonica, Diletta Leotta, laureata peraltro in Giurisprudenza presso la Luiss di Roma, nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto, facendo letteralmente impazzire, per l’ennesima volta, i suoi (quasi) 4 milioni di follower. La conduttrice di Diletta goal, programma in onda su Dazn (canale che trasmette eventi sportivi attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile) per annunciare la ripresa delle partite di calcio del campionato italiano, ha indossato una giacca rosa particolarmente attillata.

La Leotta infatti si è ritratta facendosi un selfie e mostrando anche in quest’occasione un décolleté decisamente mozzafiato. Nella foto, è in tutta evidenza il profilo del suo seno particolarmente abbondante e prosperoso.

I commenti ironici dei fan

Non sono mancati i commenti ironici, sarcastici, metaforici, o a doppio senso (e chi più ne ha, più ne metta) al suo post Instagram da parte dei suoi più accaniti sostenitori e ammiratori. C’è chi, scherzosamente, le ha scritto che le atomiche che furono (drammaticamente) sganciate sulle città nipponiche di Hiroshima e Nagasaki in confronto al suo seno erano soltanto delle "minicicciole". Altri che l’accusano di farsi queste foto appositamente, in modo da accrescere ulteriormente i propri follower. di certo, nell’era globale dei social e considerato il ruolo rivestito dalle social influencer, è evidente che la quantità dei follower giochi anche la sua parte. Altri fan passano spiritosamente alle "minacce", scrivendole che se continua di questo passo, pubblicando foto così seducenti e "compromettenti", prima o poi saranno costretti o a non seguirla più o a bloccarla definitivamente.

C’è chi le ha scritto che spesso riesce a regalare più emozioni lei in pochi minuti con pose di questo tipo, rispetto ad un’intera partita di calcio di novanta minuti. E chi addirittura, scherzosamente, le chiede se si possa collegare qualcosa in quella che sembra "un’entrata usb".

Sul post della Leotta 3000 commenti e oltre 320mila like

Un risultato è certo: la foto della Leotta non è passata inosservata e ha collezionato la bellezza di 3000 commenti e oltre 320.000 like. La conduttrice di Dazn, sia per la sua intelligenza, la sua incomparabile simpatia, ma grazie anche alle sue "forme", non ci ha impiegato tanto a fare goal nel cuore di milioni di tifosi italiani.