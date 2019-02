Annuncio

Festival di Sanremo, i duetti della quarta serata

12:00 questi sono i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo

Achille Lauro - Morgan

Anna Tatangelo - Syria

Arisa - Tony Hadley e i Kataklò

Boomdabash - Rocco Hunt e i Musici cantori di Milano

Daniele Silvestri - Manuel Agnelli

Einar -Biondo

Enrico Nigiotti - Paolo Jannacci e Massimo Ottoni

Ex - Otago - Jack Savoretti

Federica Carta e Shade - Cristina D'Avena

Francesco Renga - Bungaro ed Eleonora Abbagnato

Ghemon - Diodato e i Calibro 35

Il Volo - Alessandro Quarta

Irama -Noemi

Loredana Berté - Irene Grandi

Mahmood - Gué Pequeno

Negrita - Enrico Ruggeri e Roy Paci

Nek - Neri Marcoré

Nino D'Angelo e Livio Cori - Sottotono

Paola Turci - Beppe Fiorello

Patty Pravo e Briga - Giovanni Caccamo

Simone Cristicchi - Emal Meta

Ultimo - Fabrizio Moro

Zen Circus - Brunori Sas

Questa sera cambia il sistema di voto.

Non vota più la giuria demoscopica, che viene rimpiazzata dalla giuria degli esperti, la quale vale per il 20%, mentre la sala stampa inciderà per il 30% ed il televoto per il restante 50. Questa sera sarà determinata una nuova classifica basata sulla media delle percentuali di voto della quarta serata e di quelle precedenti.

Festival di Sanremo: presentazione della quarta serata

Andrà in scena questa sera - e in onda su RaiUno - la quarta e penultima serata della 69° edizione del Festival di Sanremo. La terza, più breve rispetto alle precedenti, ha tenuto rispetto alla seconda ed ha registrato solo un lieve calo rispetto alla terza del 2018. Ieri sera hanno molto divertito Ornella Vanoni e Fabio Rovazzi, mentre ha commosso l'omaggio di Serena Rossi - protagonista di 'Io sono Mia' - a Mia Martini.

Considerando che questa sera si dovranno esibire nuovamente tutti e 24 gli artisti in gara, l'unico ospite previsto è Luciano Ligabue, che tornerà dopo l'esperienza del 2014. Il cantante di Correggio è nelle radio col singolo 'Luci d'America' estratto dall'imminente album 'Start', e questa sera omaggerà Francesco Guccini assieme al direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni.

Festival di Sanremo: la quarta serata è quella dei duetti

La penultima serata della kermesse sanremese è dedicata ai duetti fra gli artisti in gara ed ospiti da loro invitati. Se il duetto più scontato è quello di Ultimo con Fabrizio Moro, perché i due provengono dallo stesso quartiere, ci sono alcune chicche come Tony Hadley con Arisa e Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade.