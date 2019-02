Annuncio

Annuncio

Oggi, su Rai 2, andrà in onda la seconda punta de Il Collegio. Per chi non conoscesse il format, si tratta di un gruppo di adolescenti che, per un determinato periodo, vive la propria vita all’interno di un collegio ambientato, in questa edizione, nel 1968; questo sta a significare regole ferree, ma soprattutto niente agevolazioni dettate dal mondo moderno, come la tecnologia.

Nella puntata di settimana scorsa [VIDEO], abbiamo iniziato a conoscere i protagonisti. Per fare il loro ingresso nell’istituto, tutti gli aspiranti allievi hanno dovuto affrontare l’esame di educazione civica. Non tutti ce l’hanno fatta. Intanto sono iniziati a nascere i primi malumori, dovuti proprio alla convivenza forzata senza tecnologia, costrizione che porta una delle alunne (Beatrice Cossu) al furto di un telefono cellulare dalla stanza dei sorveglianti.

Annuncio

Anticipazioni

E per la puntata di oggi cosa dobbiamo aspettarci? I collegiali avranno il piacere (forse) di partecipare ad alcuni lezioni all’aria aperta, infatti la classe andrà in gita al lago. Non tutto, però, filerà liscio come l’olio.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti, dalle 21.20, seguite il racconto della puntata qui su Blasting News.