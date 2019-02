Annuncio

E' il momento della verità per Lorenzo Riccardi. Il tronista questa sera comunicherà la scelta nel corso dello speciale di Uomini e donne. Il ventiduenne, prima di sciogliere le residue riserve, ci confronterà in villa con Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Inizialmente il milanese sembrava attratto dalla torinese e il suo feeling con la corteggiatrice aveva scatenato roventi polemiche che in studio. In particolare Gianni Sperti era convinto che i due giovani avessero un'inteso e che in ogni caso il tronista avesse già le idee chiare sulla scelta. Con l'arrivo di Claudia negli studi del people show di Canale 5 gli equilibri sono cambiati e la ventottenne di Latina ha conquistato Lorenzo con la sua genuinità.

Alla vigilia della scelta finale Riccardi ha ammesso di non avere le idee chiare e non ha nascosto di temere di chiudere la sua esperienza a Uomini e Donne con un no.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis tra i protagonisti dello speciale

Dalle prime indiscrezioni emerse sul week end con le corteggiatrici sembra che Lorenzo sia stato protagonista di una lite furibonda con la Dionigi al termine della quale avrebbe deciso di andare via dalla villa. Un nuovo colpo di scena sarebbe maturato al castello con il ventiduenne che alla fine avrebbe deciso di lasciare il people show di Canale 5 con Claudia. Tra i protagonisti di Uomini e Donne la scelta , in onda dalle 21:30, ci saranno nuovamente Gemma Galgani e Giulia De Lellis con Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti che entreranno in scena al castello.

