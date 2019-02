Annuncio

La puntata di ieri di Domenica In è stata davvero molto movimentata. Mara Venier e i suoi ospiti si sono resi protagonisti di una serie di scivoloni piuttosto divertenti ma, al contempo, anche decisamente criticati. Tra le gaffe più imbarazzanti c'è stata sicuramente quella su Mike Bongiorno.

Mentre la conduttrice intervistava Patrizia Vernola, vedova di Mino Reitano, sullo schermo è apparsa una citazione che ha generato scalpore. Si trattava di una dedica fatta dal grande Mike Bongiorno all'amico scomparso.

Il problema, però, non è scaturito dalla frase in sé, ma dal nome del leggendario presentatore, letteralmente storpiato da "Bongiorno" a "Buongiorno". Il pubblico è rimasto sconcertato di fronte a quest'errore marchiano da parte della Rai.

Gaffe su Mike Bongiorno durante l'intervista a Patrizia Vernola, vedova di Mino Reitano

Ieri, domenica 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier sta spiccando il volo soprattutto dopo lo spostamento del competitor Domenica Live al pomeriggio, che ha consentito agli ascolti della trasmissione di Raiuno di schizzare verso l'alto. Sicuramente una gran bella soddisfazione per la Tv di Stato che, allo stesso tempo, forte del grande seguito dello show, dovrebbe evitare di incappare in errori piuttosto clamorosi.

Infatti la gaffe su Mike Bongiorno ha destato un bel po' di scompiglio fra i telespettatori. Mara Venier stava intervistando Patrizia Vernola, la vedova di Mino Reitano ancora follemente innamorata del suo compagno scomparso. Durante le bella e commovente chiacchierata in studio, la conduttrice veneta ha avuto modo di ricordare anche Mike Bongiorno, soprattutto in merito ad un tenero ricordo espresso dal compianto presentatore italo-americano che recitava: "Era la persona più buona, più genuina che ho mai conosciuto".

In calce alla dedica è stato anche riportato il nome dell'autore, e proprio in quest'occasione si è assistito all'inatteso scivolone, quando si è potuto nitidamente leggere Mike Buongiorno.

La Rai sbaglia il cognome di Mike Bongiorno e il pubblico non perdona

Quando gli spettatori hanno notato che alle spalle di Mara Venier campeggiava il cognome "Buongiorno" in luogo di "Bongiorno", immediatamente si sono riversati sul web per diffondere e condividere gli screenshot dell'abbaglio. Secondo gran parte del pubblico, infatti, è inaccettabile che un'azienda importante come la Rai, in un programma così seguito come Domenica In, possa rendersi protagonista di simili errori.