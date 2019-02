Annuncio

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D'Urso ha ospitato nel suo studio alcuni protagonisti provenienti dall'Isola dei Famosi, tra cui il Divino Otelma, Francesca Cipriani, Taylor Mega e altri. Tra gli opinionisti era presente anche Vladimir Luxuria, la quale è intervenuta per commentare, soprattutto, la vicenda riguardante l'infortunio del mago. Nel corso della breve permanenza all'Isola dei famosi, infatti, il Divino Otelma e Francesca Cipriani si sono resi protagonisti di un episodio molto discusso. Durante l'esecuzione di una prova, infatti, la Cipriani ha inavvertitamente spinto il Divino Otelma, il quale è finito disteso su una tegola di legno. La caduta gli è costata ben otto punti alla testa.

Dopo tale infortunio, il Mago è, naturalmente, tornato in Italia e da Barbara D'Urso ha commentato la vicenda. Sulla questione è intervenuta anche Vladimir Luxuria che, tuttavia, non sembra suscitare molta simpatia nel Divino. Quest'ultimo, infatti, nel bel mezzo del dibattito l'ha attaccata pesantemente dicendo: "Taci brutta comunista".

Le accuse del Divino Otelma contro Vladimir Luxuria

Come di consueto, durante la puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio, gli animi si sono notevolmente infervorati. Il dibattito in studio riguardava l'esperienza del Divino Otelma e di Francesca Cipriani sull'Isola. Nel caso specifico, si stava commentando il contenuto di una lettera, scritta dal mago, nel corso della sua permanenza in Honduras.

Da tale missiva, indirizzata a Francesca Cipiani, sono emerse delle accuse molto forti contro il reality show di Canale 5. Il Divino Otelma, infatti, ha affermato di essersi sentito sequestrato durante la sua permanenza sull'Isola.

La risposta di Vladimir

I presenti in studio hanno voluto commentare la vicenda reputando assurde le dichiarazioni contenute all'interno di tale lettera. Per questo motivo, il Mago Otelma si è sentito molto offeso ed ha iniziato a reagire male. Ad essere presa maggiormente di mira è stata l'ospite Vladimir Luxuria. Otelma, infatti, per cercare di zittirla ad ogni costo, ha sbottato contro di lei dicendo: "Taci brutta comunista". La sua frase è stata presa non troppo sul serio in studio.

Sta di fatto che la stessa Luxuria non ha voluto dare molto peso a tali accuse ed ha risposto in modo giocoso alla provocazione. Vladimir ha, infatti, detto: "Comunista si, brutta proprio no".