Elena Morali dopo il verdetto della prima eliminazione avvenuta all'Isola dei Famosi ha inveito sui social contro Taylor Mega, ovvero la prima naufraga esclusa dal reality. La giovane influencer, nonostante la sua breve permanenza in Honduras, in questa settimana ha fatto molto parlare di sé. Taylor durante la prima puntata era finita nella bufera mediatica per aver postato un video su Instagram, poi rimosso, in cui confidava ai suoi follower di rimanere sull'isola honduregna solamente per 3 settimane.

Il caso era stato portato alla luce da Alessia Marcuzzi che aveva bacchettato duramente la naufraga. Inoltre, l'avventura di Taylor nel reality è stata stata piuttosto in salita anche per le numerose critiche ricevute dal pubblico di casa.

La Mega infatti, non è stata considerata poi così famosa da molte persone.

Evidentemente tutto questo nel televoto ha giocato a suo sfavore. Taylor non è riuscita ad andare avanti contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton e così è stata la prima eliminata dal gioco con il 49% di voti. A quanto pare sui social in molti hanno gioito per l'eliminazione della giovane influencer, tra queste c'è anche Elena Morali. La ragazza, in seguito all'esito del televoto, ha lanciato sui social una frecciatina all'influencer: "Finalmente il pubblico ha ben capito chi rimandare nel dimenticatoio da cui proviene". L'affondo della Morali è poi proseguito con un 'monito' rivolto a Taylor Mega. La showgirl ha invitato la ormai ex naufraga ad andare a fare la bella vita sugli aerei privati anziché sull'isola, in quanto solo lì le riuscirebbe bene.

Dopo l'attacco moltissimi follower si sono domandati se tra le due donne vi sia stato un precedente oppure se sia solamente una normale antipatia.

Il passato scomodo di Taylor Mega

Taylor Mega durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, ha dovuto fare i conti con il suo oscuro passato. Alessia Marcuzzi ha affrontato il tema delicato della sua passata tossicodipendenza, fatto di cui Taylor aveva parlato nella striscia pomeridiana del reality. A quel punto Taylor ha ammesso di aver fatto uso di stupefacenti per ben 6 mesi della sua vita, dopo aver lasciato la casa dei genitori. Il periodo è poi stato superato da sola, solamente con la sua forza di volontà. La Mega in fine è apparsa in ansia per sua madre che era all'oscuro di tutto. Attraverso un videomessaggio alla figlia, mamma Letizia ha tranquillizzato la figlia e si è detta fiera di lei nonostante gli errori commessi.