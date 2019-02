Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con L'Isola dei Famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda in prime time domani sera 20 febbraio con una nuova attesissima puntata. Dopo il buon successo della scorsa puntata, ecco che l'Isola proseguirà la sua messa in onda di mercoledì sera e questa dovrebbe essere la sua collocazione definitiva, salvo ulteriori cambi di palinsesto che verranno poi comunicati in casa Mediaset. Cosa succederà in questo nuovo appuntamento? Chi sarà il prossimo concorrente che verrà eliminato? I sondaggi social del momento danno in svantaggio Marco Maddaloni.

Eliminazione puntata dell'Isola dei famosi del 20 febbraio: Marco a rischio

Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che anche questa settimana sono tre i concorrenti in gara all'Isola dei famosi che sono finiti al televoto e che si stanno sfidando per evitare di essere fatti fuori dal gioco.

Trattasi di Marco Maddaloni, Luca Vismara e Giorgia Venturini, che la scorsa settimana sono risultati essere i più votati dagli altri concorrenti del gruppo di questa edizione.

Uno dei tre dovrà lasciare il cast del reality show nel corso della puntata che vedremo in onda mercoledì 20 febbraio e come vi dicevamo, il super favorito dei sondaggi fatti sui social dai fans al momento risulta essere Marco Maddaloni. Sebbene in queste settimane si sia impegnato tantissimo e abbia cercato di fare il possibile per garantire cibo a sufficienza al suo gruppo, Marco Maddaloni potrebbe essere fatto fuori dal cast di questa edizione.

Giorgia vorrebbe lasciare il cast dell'Isola dei famosi

I sondaggi lo vedono al primo posto tra i possibili eliminati di questa puntata dell'Isola in onda domani sera in televisione, seguito al secondo posto da Luca Vismara, che pure non gode di un grande affetto da parte del pubblico sovrano che smuove il televoto.

Tra i tre, invece, colei che potrebbe essere maggiormente tranquilla è la bella Giorgia Venturini, la quale al momento non sembrerebbe essere a rischio eliminazione anche se in un confessionale ha ammesso di voler andare via, implorando di poter essere eliminata.

Giorgia, infatti, ha rivelato di essere arrivata all'estremo delle sue forze e quindi di voler mettere la parola fine a questa sua esperienza sull'Isola dei famosi. Anche in questo nuovo appuntamento con il reality show non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo si parlerà della nuova coppia che si è formata in questi giorni, composta da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.