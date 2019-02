Annuncio

Un triste episodio in questi giorni si è verificato sui social e ha avuto come protagonista l'amatissima Emma Marrone. La cantante salentina è stata oggetto di un brutale attacco da parte di un consigliere della Lega, il quale ha postato sui social una frase a dir poco sessista nei confronti della cantante, la quale durante uno dei suoi ultimi concerti aveva polemizzato in maniera velata contro alcune delle scelte che sono state portate avanti in questi mesi dalla Lega guidata da Matteo Salvini.

Insulti sessisti contro Emma dal consigliere della Lega

Nel dettaglio, infatti, durante uno dei suoi ultimi concerti del nuovo tour in giro per l'Italia, Emma avrebbe gridato dal palco (così come testimoniano i video postati sui social da chi ha preso parte allo show) la frase: ''Aprire i porti''.

Un chiaro riferimento a quello che sta accadendo in queste settimane in Italia, dove abbiamo visto che il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, sta facendo di tutto per evitare che sbarchino nuovi immigrati clandestini nel nostro Paese.

Una scelta che sta facendo molto discutere e che ha spinto anche la cantante salentina lanciata da Amici di Maria De Filippi a prendere posizione su questo tema. Sta di fatto che le affermazioni di Emma al concerto hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete, soprattutto da parte dei leghisti che si sono scagliati duramente contro la cantante, talvolta con pesanti insulti.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui un consigliere comunale della Lega, Massimiliano Galli, ha postato su Facebook un commento a dir poco volgare e sessista nei confronti della cantante. ''Faresti bene ad aprire le cosce facendoti pagare per esempio'', ha scritto il consigliere contro la Marrone.

Il consigliere sarà espulso dal partito di Salvini

Un commento a dir poco scandaloso che ovviamente non è passato inosservato e nel giro di poco tempo è rimbalzato sulle prime pagine di tutti i quotidiani e anche sui social, dove in moltissimi hanno chiesto dei provvedimenti nei confronti di Galli. E così, dopo le polemiche, la Lega è intervenuta e ha fatto sapere che tale consigliere comunale di Amelia verrà espulso dal partito. ''Ci dissociamo dal commento sessista'', hanno fatto sapere quelli del Carroccio in una nota stampa ufficiale, con la quale aggiungono che anche il dissenso più forte non può mai scadere in un commento volgare come quello postato da Galli nei confronti della giovane cantante.