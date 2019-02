Annuncio

Emergono nuovi stralci tratti dal libro autobiografico di Fabrizio Corona, dove abbiamo visto che l'ex re dei paparazzi ha fatto chiarezza su quelli che sarebbero stati i flirt avuti da Silvia Provvedi nel corso degli ultimi tempi della loro frequentazione. Corona, dopo aver ammesso di non essere stato sempre fedele nei confronti della Provvedi, ha poi aggiunto che anche la bella Silvia si sarebbe data da fare con diversi personaggi famosi, tra cui il rapper Fedez.

La confessione di Corona su Silvia Provvedi e gli amanti famosi

Fabrizio Corona nel suo libro ha fornito dei dettagli ben precisi su quello che sarebbe successo tra Fedez e la Provvedi, rivelando che una sera, dopo che la giovane Silvia gli disse di non aspettarla e che sarebbe uscita con delle amiche, lui scelse di farla seguire da un suo amico paparazzo.

E proprio in questa circostanza che la Provvedi si sarebbe vista con Fedez. Fabrizio nel suo libro sostiene che ci sarebbero degli scatti realizzati dal suo amico paparazzo, dove si vedevano Silvia e Fedez scambiarsi dei baci.

Una volta entrato in possesso di queste foto, Corona ha ammesso di aver chiamato subito il rapper e di averlo messo al corrente di ciò di cui era in possesso.

A quel punto, però, Corona ha aggiunto che Fedez ha minacciato di denunciarlo: una situazione decisamente poco gradevole per Fabrizio, dato che in quel momento si trovava in affidamento ai servizi sociali ed una denuncia gli avrebbe causato non pochi problemi. Ecco perché, come dice lui stesso nel libro, ha preferito risolvere la questione a 'tarallucci e vino'.

Ma sempre dalle informazioni riportate da Corona, quello con Fedez non sarebbe stato l'unico flirt che la Provvedi ha avuto nel corso della loro relazione. L'ex re dei paparazzi, infatti, sostiene che nel periodo in cui Silvia era impegnata con le riprese del talent 'Dance Dance Dance' a Roma, avrebbe avuto un flirt anche con un altro cantante.

Silvia Provvedi smentisce Corona

Trattasi di Tony Effe, uno dei nuovi 'fenomeni musicali' del momento, noto anche per il suo presunto flirt con Taylor Mega, concorrente dell'Isola dei Famosi. E poi ancora ha aggiunto che la Provvedi avrebbe avuto un flirt anche con un calciatore famoso, che ha più figli con diverse mogli, di cui però ha preferito non fare nomi.

Intanto la Provvedi ha smentito le parole di Corona riguardanti il suo flirt con Fedez, dichiarando che tra lei e il rapper non c'è mai stato nulla. Fedez, invece, ha precisato di aver avuto degli incontri con Silvia prima che si mettesse con Chiara Ferragni.