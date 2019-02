Annuncio

Annuncio

Circa un anno fa la sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha confiscato la casa di Fabrizio Corona, che si trova in via De Cristoforis, nel pieno centro storico milanese. La circolare da parte dell'Agenzia del Demanio è arrivata a Corona il 15 febbraio scorso. La stessa abitazione, circa tre mesi prima della comunicazione dello sfratto, benché fosse già stata sequestrata circa un anno prima, era stata, però, segnalata ancora come domicilio dello stesso Corona, dal Tribunale di Sorveglianza.

I dettagli della vicenda

Fabrizio Corona, dopo la circolare dell'Agenzia del Demanio, avrà tempo circa quattro mesi per lasciare la sua abitazione, che era intestata "artificiosamente" ad un suo collaboratore.

Annuncio

L'appartamento è infatti proprietà dello Stato e l'uomo non può più abitarci. L'abitazione era stata segnalata ancora come suo domicilio, probabilmente perché il fotografo, trascurando il sequestro dell'appartamento aveva continuato a viverci e a segnalarla come casa sua. Il legale di Corona, Ivano Chiesa ha dichiarato che la richiesta era stata già prevista e che presto cercheranno di trovare un accordo con l'Agenzia interessata, per avere dei tempi disponibili più lunghi.

La richiesta di revoca dell'affidamento

Qualche settimana fa, la Procura generale della Repubblica ha consegnato un'altra richiesta di revoca dell'affidamento al Tribunale, sottolineando il fatto che Corona, benché si debba curare, sia andato lo stesso nel "boschetto della droga" di Milano per un programma televisivo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nelle regole del suo "programma", sembrerebbe vietato frequentare dei tossicodipendenti, anche se la causa sia una trasmissione tv. Nel programma televisivo, il fotografo ripreso dalle telecamere, ha infatti simulato di comprare della droga in una zona frequentata appunto da tossicodipendenti.

Al momento, l'udienza per decidere sulla revoca dell'affidamento non è stata ancora stabilita.

La reazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, sembrerebbe aver ricevuto la notizia dello "sfratto" per mezzo dei media e ha risposto con un messaggio sul noto social network Instagram, attraverso una storia, con la frase: "Mi faccio un sacco di risate". La frase diretta ai suoi fan si riferiva probabilmente anche alla nuova richiesta di arresto, che lui stesso ha contestato.

Annuncio

Alla fine del messaggio Corona manda anche un bacio a tutti i suoi follower.