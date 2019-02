Annuncio

Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del libro autobiografico scritto da Fabrizio Corona "Non mi avete fatto niente". Tale opera contiene al suo interno un capitolo molto scottante, quello inerente tutti i flirt dell'ex re dei paparazzi. In questa sezione, Corona ha fatto i nomi di numerose donne dello spettacolo con cui avrebbe avuto dei rapporti intimi, stiamo parlando, tra le altre, di Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e Malena. Tutte e tre, però, hanno voluto smentire categoricamente le dichiarazioni dell'autore del libro.

La smentita di Patrizia Bonetti in merito ai presunti rapporti intimi avuti con Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha suscitato molto scalpore con il suo libro.

In questi giorni, infatti, si parlava molto di alcune dichiarazioni in merito ai rapporti intimi avuti con alcuni volti dello spettacolo. Corona ha parlato in modo molto esplicito, perfettamente nel suo stile, e i suoi termini non sono affatto piaciuti alle donne tirate in causa.

Per quanto riguarda Patrizia Bonetti, la donna ha smentito categoricamente di essere andata a letto con Corona. La Bonetti ha spiegato di aver avuto solo ed esclusivamente un rapporto di amicizia con l'ex re dei paparazzi, durante il quale sono usciti diverse volte insieme. Questo, però, esula completamente dall'aver avuto un approccio di tipo puramente fisico e intimo.

Malena e Zoe Cristofoli ci vanno giù in modo molto più pesante

La Bonetti non è stata l'unica a smentire quanto detto da Corona. Un po' più diretta e perentoria è stata Malena. L'attrice di film per adulti ha svelato di essere rimasta profondamente delusa dalle parole adoperate da Fabrizio. La ragazza ha detto: "Questo individuo ha parlato di me come un oggetto sessuale da adoperare all'occorrenza".

Tali affermazioni, naturalmente, sono lesive dell'immagine e della dignità del genere femminile. L'attrice di film a luci rosse ha anche detto che Fabrizio non prova nessun affetto per le donne poiché le reputa solamente dei pezzi di carne.

Infine, è giunta anche la versione di Zoe Cristofoli. La ragazza ha spiegato che Corona rappresenta solamente un grosso errore. L'ex paparazzo è interessato solo al suo lavoro ed al business: "è un amatore del suo lavoro, lo confermo". Insomma, tutte e tre le donne hanno smentito o ritrattato la versione dei fatti di Corona. L'ex paparazzo avrà davvero raccontato fandonie nel suo libro?