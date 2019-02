Annuncio

Fabrizio Frizzi in data odierna avrebbe compiuto 61 anni, il noto presentatore televisivo era infatti nato il 5 febbraio 1958

Purtroppo il 26 marzo 2018 è venuto a mancare a causa di una gravissima malattia che non gli ha lasciato speranze. In questo giorno tanto triste quanto memorabile, i suoi colleghi hanno deciso di ricordarlo. Tra questi si distinguono la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa e la collega Antonella Clerici.

Oggi Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, il pubblico lo ricorda con grande affetto

La morte di Fabrizio Frizzi è stata un evento devastante per tutti gli italiani.

Il conduttore era infatti in grado di entrare in punta di piedi nelle case degli spettatori ogni giorno, conquistando il cuore dei suoi telespettatori.

La sua morte, avvenuta poco meno di un anno fa, ha fatto piombare nel caos e nel dolore tutte le persone che gli volevano bene.

Tra queste in particolare ovviamente sua moglie Carlotta Mantovan e la sua bambina.

Anche i telespettatori, però, sono rimasti malissimo nell’apprendere cosa fosse accaduto al conduttore. In merito alla sua morte, i vertici RAI hanno sempre preferito mantenere la massima riservatezza, questo anche in rispetto della volontà di tutta la sua famiglia.

Rita Dalla Chiesa e Antonella Clerici ricordano Fabrizio Frizzi nel giorno del suo 61esimo compleanno

Ad ogni modo, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo sessantunesimo compleanno, alcuni dei suoi colleghi hanno voluto dedicargli un pensiero, un ricordo.

La sua ex moglie Rita Dalla Chiesa, con cui era in ottimi rapporti anche successivamente alla separazione, ha ad esempio pubblicato una sua foto. La donna, infatti, ha postato sui social l’immagine degli studi RAI di via Teulada, in cui è stato appeso un ritratto del conduttore.

La Dalla Chiesa ha scritto: "5 febbraio. Di fronte all'ascensore del terzo piano di via Teulada".

Ancora, la sua affezionatissima amica Antonella Clerici ha voluto spendere un pensiero per ricordarlo. Ricordiamo che la conduttrice ha deciso di lasciare "La Prova del cuoco" per dedicarsi un po’ di più alla sua famiglia, anche in seguito a quanto accaduto al presentatore. Peraltro la Clerici in autunno ha condotto "Portobello" proprio assieme a Carlotta Mantovan, vedova di Frizzi. E oggi Antonella Clerici ha voluto scrivergli sui social un messaggio molto semplice ma intenso: “Auguri, ovunque tu sia”:

Questa sera, nella prima serata del Festival di Sanremo, anche sul palco dell'Ariston dovrebbe essere fatto un omaggio al noto conduttore scomparso meno di un anno fa.

Insomma, il tempo passa, eppure il ricordo di Fabrizio Frizzi resta indelebile nel cuore le persone che gli hanno voluto bene, nel mondo della televisione e non solo.