Annuncio

Annuncio

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo del Gossip. I due sono sempre molto attivi sui social e proprio su Instagram poche ore fa è avvenuto un piccolo battibecco tra i due sposi che ha fatto nascere un simpatico siparietto.

Il rapper milanese e l'influencer cremonese sono convolati a nozze lo scorso 2 settembre a Noto. La cerimonia è stata seguitissima sui social tanto da diventare un vero e proprio evento.

In occasione del mesiversario, Fedez ha voluto omaggiare la vita di coppia proprio sui social con un post alquanto scherzoso: "Hey, sono 5 mesi esatti che sono sposato e sono ancora vivo".

Advertisement

L'artista si è poi complimentato, ma peccato che avesse sbagliato la data del suo matrimonio. Nella didascalia della foto il cantante ha inserito una data sbagliata.

L'errore commesso dal cantante non è affatto sfuggito agli occhi della Ferragni che così hanno dato il via ad un siparietto molto simpatico. La fashion blogger attraverso un commento ha fatto notare al marito in modo piuttosto stizzito di aver sbagliato la data. Fedez non contento di quanto avesse già fatto, ha detto alla sua donna che non c'era niente di grave nel sbagliare la data. Ancora una volta i genitori del piccolo Leone hanno saputo deliziare i proprio follower con dei piccoli battibecchi di coppia sui social un po' come in tempi non recenti avveniva tra Riamondo Vianello e Sandra Mondaini.

Fedez 'pazzo' di Gigi Hadid: la Ferragni deride il marito

Durante la settimana della moda di Milano, Chiara Ferragni e Fedez hanno assistito alla sfilata di Fendi dove è scesa in passerella anche Gigi Hadid. Anche in quest'occasione i sposi hanno deliziato i fan di un simpatico siparietto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il rapper milanese è rimasto colpito dalla bellezza della top model e si è rammaricato perché fosse già sposato. La Ferragni è stata al gioco e così ha deriso il marito definendolo pazzo di Gigi. Al termine dell'Instagram Stories Fedez ha detto di essere stato salutato dalla Hadid, ma la Chiara ha smentito dicendo che la top model aveva salutato lei.

X Factor: Fedez non ci sarà

Fedez dopo aver interagito in una chiacchierata social con i suoi follower ha confermato il suo addio alla prossima stagione di X Factor. Il cantante ha anche fornito alcune indiscrezioni sull'artista che prenderà il suo posto, dichiarando che sarà un tipo che ha sempre detto di odiare i talent. In queste ore si mormora il nome di J-Ax, Fabri Fibra o Ghali. Non resta che attendere per sapere chi sarà il nuovo giudice.