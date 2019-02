Annuncio

Scontro a distanza, sul fronte social, tra il rapper Fedez e la cantante Fiorella Mannoia. In queste ore, infatti, Fedez ha raccontato di un episodio alquanto curioso che gli è capitato e che lo vede protagonista con Barack Obama. In pratica ha svelato che, dopo averlo incontrato, gli ha chiesto un selfie, ma l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America gli avrebbe detto di no, rifiutandosi quindi di scattare la foto. Immediata la reazione di Fiorella Mannoia che sui social ha commentato, dicendo che Obama ha fatto bene a rifiutarsi.

Lo scontro social tra Fedez e Fiorella Mannoia

Dopo che la notizia del rifiuto di Obama a Fedez è diventata virale sul fronte social, anche Fiorella Mannoia non ha resistito e ha deciso di commentarla in prima persona, scrivendo che l'ex Presidente degli USA avrebbe fatto bene a tirarsi indietro e a dire no al rapper.

Immediata la reazione di Fedez che non è rimasto in silenzio e di fronte alle parole della Mannoia. A sua volta, infatti, è intervenuto sui social, dicendo che, di tutta questa storia, quello che l'ha maggiormente colpito è il modo in cui le persone hanno commentato l'accaduto, che lui aveva raccontato in maniera ironica e simpatica.

E ovviamente non è mancata la frecciatina nei confronti di Fiorella Mannoia. Il rapper ha puntato il dito contro di lei: 'Ci ha tenuto a dire che Obama ha fatto bene a dirmi di no a fare la foto Come se io mi fossi offeso, ma l'ho fatto con il sorriso'. Con queste parole, Fedez ha rigettato così al mittente la presa di posizione della cantante.

La dura frecciatina di Fedez contro la Mannoia

Come se non bastasse, ecco che Fedez ha lanciato la sua frecciatina al vetriolo nei confronti di Fiorella, dicendole che dovrebbe scegliersi meglio le battaglie da portare avanti, dato che questa è una causa persa.

Ma il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Fedez ha detto che sono proprio le persone come la Mannoia, che leggono queste notizie e le commentano sui social che danno vita a quello che lui definisce il 'genocidio dell'informazione'.

Insomma questa volta il rapper ci è andato giù pesantemente nei confronti della cantante, che a questo punto potrebbe controreplicare ai commenti al vetriolo fatti dal rapper. Arriverà la controreplica da parte della Mannoia a mister Ferragni? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà questa nuova polemica social che ha coinvolto due noti personaggi del panorama musicale italiano.