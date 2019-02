Annuncio

Il Festival di Sanremo 2019 è ai nastri di partenza. Nel prime-time di martedì 5 febbraio le frequenze di Rai 1, il sito e l'app Raiplay trasmetteranno, rispettivamente in diretta tv e in streaming online, la prima serata della 69esima edizione del Festival. Come risaputo, anche per quest'anno il direttore artistico della kermesse canora sanremese sarà Claudio Baglioni, affiancato sul palco dai co-conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. I cantanti big in gara, invece, saranno ben ventiquattro e resteranno in gara fino all'utima serata.

Quest'anno, infatti, il regolamento della gara non prevede eliminazioni anzitempo.

Il programma del Festival di Sanremo 2019

Il ricco programma del Festival di Sanremo 2019 prevede lo svolgimento della manifestazione canora in cinque serate, da martedì 5 a sabato 9 febbraio.

La rassegna musicale si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo e avrà anche un'ottima copertura mediatica: l'evento, infatti, sarà trasmesso in diretta tv da Rai 1 e in streaming online dal sito e dall'app Raiplay.

Martedì 5 febbraio, prima serata del Festival, sono in programma tutte le esibizioni dei 24 cantanti big in gara. Il giorno successivo, mercoledì 6 febbraio, è prevista l'esecuzione di 12 canzoni, mentre giovedì 7 febbraio è attesa l'esecuzione degli altri 12 brani.

Nella quarta serata di venerdì 8 febbraio, i cantanti riproporanno il loro brano in una versione rivisitata ed insieme ad un altro artista. Sabato 9 febbraio, infine, è in programma una nuova esecuzione dei brani e l’annuncio della canzone vincitrice.

I cantanti big in gara

A contendersi la vittoria del Festival di Sanremo 2019 saranno artisti maschili, interpreti femminili, band, rapper e giovani emergenti.

Andando in ordine alfabetico, la cantante Arisa si presenterà sul palco sanremese, dove ha già vinto nel 2014, con la canzone "Mi sento bene”. Loredana Bertè con il brano "Cosa ti aspetti da me", i BoomDaBash con "Per un milione", Federica Carta e Shade sommeranno le loro vocalità in "Senza farlo apposta”. Il vincitore dell'edizione 2007 Simone Cristicchi sul palco con "Abbi cura di me", mentre l'accoppiata Nino D'Angelo e Livio Cori canteranno "Un'altra luce".

Einar si presenterà sul palcoscenico dell'Ariston con il motivo "Parole nuove". La band ligure Ex-Otago con "Solo una canzone", mentre Ghemon con il brano "Rose Viola”. Il Volo, trionfatori nel 2015, con "Musica che resta", mentre Irama con "La ragazza con il cuore di latta" ed il rapper romano Achille Lauro con "Rolls Royce".

Passando agli altri dodici artisti in gara in questa edizione, Mahmood canterà "Soldi", il cantautore pisano Motta si chiederà invece "Dov'è l'Italia" ed il gruppo aretino dei Negrita intratterrà la platea sanremese con "I ragazzi stanno bene".

Nek tornerà ad esibirsi nella Città dei Fiori con "Mi farò trovare pronto"; Enrico Nigiotti si esibirà con "Nonno Hollywood" e la coppia Patty Pravo con Briga duetterà in "Un po' come la vita".

Infine, dalla bella voce di Renga sortirà l'intenso brano "Aspetto che torni". Daniele Silvestri tornerà in Riviera con "Argento Vivo", mentre Anna Tatangelo canterà "Le nostre anime di notte". The Zen Circus si esibiscono per la prima volta al Festival con "L'Amore è una dittatura". Paola Turci presenterà "L'ultimo ostacolo" e Ultimo, di nome ma non certo nei pronostici, presterà la voce all'intonazione del motivo "I tuoi particolari".

Premio alla carriera a Pino Daniele

Il programma del sessantanovesimo Festival di Sanremo prevede anche un riconoscimento postumo ad un grande artista italiano scomparso quattro anni fa.

L'amministrazione comunale sanremese ed il direttore artistico della kermesse hanno infatti deciso che nel corso di una delle serate, infatti, sarà assegnato il Premio alla Carriera al musicista e cantante napoletano Pino Daniele.