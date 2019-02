Annuncio

La 69^ edizione del Festival di Sanremo è iniziata ieri sera nel migliore dei modi dal Teatro Ariston di Sanremo. Claudio Baglioni, accompagnato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha gestito la serata con classe dando spazio alla musica e alternando momenti di comicità a momenti più seri.

Fra questi ultimi, rilevante è sicuramente il ricordo del presentatore Fabrizio Frizzi che ieri, 5 febbraio, avrebbe compiuto 61 anni: una dedica speciale del direttore artistico ha commosso spettatori e telespettatori.

Per quanto riguarda la competizione musicale vera e propria, nella prima serata si sono esibiti tutti i concorrenti per un totale di 24 canzoni in gara che toccano ogni genere musicale, dal rap al rock al pop.

Un Festival eterogeneo, musicalmente parlando, che dà spazio a gruppi e coppie artistiche come Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Nino D'Angelo e Livio Cori, Il Volo, i Negrita, i Boomdabash, i The Zen Circus e gli Ex-Otago, a cantanti singoli come Ultimo, Irama, Daniele Silvestri (accompagnato da Rancore), Simone Cristicchi, Francesco Renga, Nek, Enrico Nigiotti, Mahmood, Achille Lauro, Einar, Ghemon, Motta e alle donne come Loredana Bertè, Paola Turci, Anna Tatangelo e Arisa.

Ospiti della serata di martedì sono stati Andrea Bocelli con suo figlio Matteo in una commovente esibizione coronata dal legame speciale che c'è fra padre-figlio, Giorgia con la sua energia, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria con la loro professionalità e simpatia. Con le loro canzoni e le loro performance eccezionali hanno coinvolto ampiamente il pubblico che sembra essere rimasto contento da questi interventi fuori gara.

Infine, al termine della puntata, la giuria demoscopica ha espresso il suo parere riguardo questa prima serata classificando i cantanti in tre fasce (blu, gialla e rossa) dai preferiti ai meno (la classifica è momentanea).

Classifica Giuria Demoscopica (Martedì 5 febbraio 2019)

Zona Blu: Daniele Silvestri, Francesco Renga, Il Volo, Irama, Ultimo, Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Nek.

Zona Gialla: Enrico Nigiotti, Boomdabash, Federica Carta e Shade, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo e Briga, Arisa.

Zona Rossa: Mahmood, Achille Lauro, Einar, Nino D'Angelo e Livio Cori, Ghemon, Motta, Ex-Otago, The Zen Circus.

Anticipazioni seconda serata Festival di Sanremo

Stasera si riparte con la seconda serata dove solo 12 dei concorrenti si esibiranno (i restanti 12 si esibiranno giovedì): Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Ex-Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri, Paola Turci.

Il Teatro Ariston questa sera vedrà come ospiti Marco Mengoni con Tom Walker, Riccardo Cocciante, Michelle Hunziker, Pio e Amedeo, Laura Chiatti e Michele Riondino. Le sorprese continueranno nei prossimi giorni!