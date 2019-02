Annuncio

Annuncio

La buona musica, le risate e anche diversi momenti di commozione si sono alternati nella terza serata del 69° Festival di Sanremo, in onda ieri 7 febbraio su Rai 1. Il direttore artistico Claudio Baglioni si è reso protagonista di alcuni duetti, con ospiti di grande livello, a partire da Antonello Venditti, che mai nella sua carriera ha calcato il palco dell'Ariston in qualità di concorrente (lo aveva fatto però come ospite). Tra le altre personalità del mondo della musica e dello spettacolo anche la presenza di Raf e Umberto Tozzi, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi oltre che di Serena Rossi, che ha offerto un'esibizione tra le più emozionanti della serata. E non poteva certo mancare la gara, con la performance di altri 12 'Big' e l'annuncio della classifica provvisoria, suddivisa ancora in tre gruppi.

Annuncio

Resoconto Festival di Sanremo: standing ovation per Venditti

Antonello Venditti era senza dubbio uno degli ospiti più attesi nella terza serata del Festival di Sanremo. Il cantautore romano ha presentato la sua famosa canzone "Sotto il segno dei pesci", per celebrare l'album che porta quel titolo e che compie quarant'anni. È stata poi la volta di "Notte prima degli esami" in duetto con Claudio Baglioni, che ha meritato la standing ovation del pubblico presente in sala. Tra una canzone e l'altra dei vari concorrenti in gara, e diversi siparietti del trio Baglioni-Bisio-Raffaele, ha fatto il suo ingresso anche Alessandra Amoroso. L'ex vincitrice di Amici si è esibita prima il suo ultimo singolo "Dalla tua parte" e poi ha reso omaggio a Pino Donaggio con "Io che non vivo".

Annuncio

I migliori video del giorno

Musica e ironia hanno caratterizzato poi l'intervento di Ornella Vanoni, che si è prestata ad un irriverente botta e risposta con la sua imitatrice Virginia Raffaele, rendendosi disponibile anche ad alcune battute con Patty Pravo. La serata è quindi proseguita con Fabio Rovazzi e con l'intervento di Raf e Umberto Tozzi, che hanno fatto ballare il pubblico presente in sala con un medley delle loro canzoni. A seguire, Serena Rossi ha cantato "Almeno tu nell'universo" rendendo omaggio a Mia Martini in un duetto insieme a Claudio Baglioni.

La classifica della terza serata

Oltre ai numerosi ospiti del 7 febbraio, il resoconto della terza serata del Festival di Sanremo non può dimenticare i 12 Big in gara, che si sono susseguiti sul parco dell'Ariston presentando le loro canzoni.

Annuncio

Alcuni di loro sono annoverati come i grandi favoriti per la vittoria finale: è questo il caso di Ultimo e Simone Cristicchi, che hanno confermato il parere favorevole dei bookmakers, piazzandosi nel gruppo che ha ottenuto maggiori consensi. Come accaduto nelle prime due serate, infatti, la classifica è stata divisa in tre parti, all'interno delle quali i nomi sono stati dati in ordine casuale. È così che nel primo gruppo sono entrati, insieme ad Ultimo e Cristicchi, anche Mahmood e Irama. Nella classifica intermedia, invece, si sono piazzati Motta, Enrico Nigiotti, Zen Circus e Francesco Renga. Infine, i meno votati della serata sono stati Nino D'Angelo e Livio Cori, Anna Tatangelo, Boomdabash e Patty Pravo con Briga.