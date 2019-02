Annuncio

Mercoledì 6 febbraio è andato in onda su Raiuno il secondo appuntamento con la 69^ edizione del Festival di Sanremo. Finalmente Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono riusciti a rompere il ghiaccio, risultando maggiormente a proprio agio sul palco dell'Ariston rispetto alla puntata d'esordio. Tuttavia i veri mattatori di ieri sono stati Pio e Amedeo.

La satira del duo comico foggiano formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco ha preso di mira un po' tutti: dal PD a Silvio Berlusconi, passando per Claudio Baglioni e Matteo Salvini. Quest'ultimo, sempre molto attivo sui social network, ha replicato con un tweet ironico.

Innanzitutto, dopo le discusse dichiarazioni di Baglioni sulla questione migranti, Pio e Amedeo gli hanno chiesto: "Tu hai fatto lo spettacolo un po' di tempo fa.

E come ti chiamavi? Colonnello? Maresciallo? No, eri capitano coraggioso come quello là". Successivamente i due comici pugliesi hanno fatto riferimento allo spot del Festival di Sanremo, nel quale il cantautore romano compare con una divisa da vigile, lanciando l'ennesima frecciatina: "Eri vestito da vigile, con la divisa. Sono tutti segnali. Strizzi l'occhio. Ora dice le più brutte cose (riferendosi a Salvini, ndr) ma fra 2-3 anni ti ama. Con noi meridionali ha fatto la stessa cosa".

Tra le risate del pubblico e la piacevole sorpresa di chi non si aspettava una performance così spumeggiante, il ministro dell'interno ha replicato in maniera ironica, pubblicando sul suo profilo Twitter uno scatto che lo immortalava dinanzi al televisore durante l'ospitata sanremese di Pio e Amedeo, scrivendo semplicemente: "Evviva Sanremo".

Inoltre il duo foggiano ha anche scherzato su un eventuale ritorno di Pippo Baudo alla guida del Festival di Sanremo, definendolo "l'immortale". Al contempo hanno invocato un "Baglioni-tris" nel quale, però, dovrebbero esserci loro alla conduzione accanto al direttore artistico.

Classifica parziale 2^ puntata

Durante la seconda serata della kermesse musicale si sono esibiti 12 cantanti in gara, mentre l'altra metà è attesa per stasera. La classifica parziale aggiornata con il voto della sala stampa, vede nella zona alta Achille Lauro, Loredana Berté, Daniele Silvestri e Arisa. Nella parte media, invece, ci sono Paola Turci, Ghemon, Il Volo e gli Ex-Otago.

Infine nella zona bassa della graduatoria figurano Federica Carta e Shade, Einar, Nek e Negrita.