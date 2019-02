Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5 che vede protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Il prossimo giovedì 7 marzo andrà in onda l'ottava puntata di questa nuova stagione, durante la quale verranno trasmessi, come sempre due episodi, che si preannunciano ricchissimi di nuovi colpi di scena, che come sempre avranno come protagonista suor Angela, la quale anche questa volta sarà alle prese con nuovi casi da affrontare e problemi da risolvere.

Che Dio ci aiuti 5, le anticipazioni della prossima puntata: Ginevra si mette nei guai

Le anticipazioni riguardanti l'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda la prossima settimana su Raiuno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Attenti al lupo', vedremo che suor Angela ammetterà di essere molto preoccupata per Ginevra.

La suora, infatti, è venuta a conoscenza del fatto che il padre della novizia, che da pochissimi giorni è uscito dal carcere, è tornato nuovamente a cercare. Una notizia che ha reso molto nervosa suor Angela, la quale non conoscendo le intenzioni dell'uomo, teme che possa essere in pericolo.

La situazione peggiorerà nettamente nel momento in cui Ginevra si metterà nei guai perché vuole vendicarsi dell'uomo che ha ammazzato la sua mamma. La ragazza sembra essere disposta ad andare avanti per la sua strada e a prendersi la sua 'rivincita' personale, ma fortunatamente verrà salvata in extremis da Nico, che eviterà il peggio. Questa situazione finirà per rendere i due ancora più vicini, forse anche un po' troppo.

La scelta di Nico tra Maria e Ginevra

Gli spoiler della prossima settimana di Che Dio ci aiuti 5, inoltre, rivelano che Gabriele e Teodora passano sempre più tempo assieme e i due risultano essere molto affiatati. Almeno agli occhi di Valentina, sembrerebbe che tra i due ci sia del tenero. Occhi puntati anche su Azzurra, la quale riesce a trovare un modo per cercare di recuperare i soldi di Athos.

Il secondo episodio di questa ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5, invece, si intitola 'Il linguaggio dei segni'. Le anticipazioni sulla trama rivelano che suor Angela con l'aiuto di Pietro proverà a rimettere insieme una famiglia praticamente distrutta. Intanto Nico, capisce di essere fortemente confuso tra Maria e Ginevra, ma alla fine prenderà una decisione e la verità la svelerà soltanto a Ginevra.

Azzurra, invece, deve fare i conti con la partenza di Athos, che la lascia senza parole.

Insomma anche nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti ne vedremo di tutti i colori: il pubblico da casa, ormai, attende con trepidazione di vedere le ultime puntate di questa quinta stagione, che non ha deluso minimamente le aspettative. La serie, infatti, è stata in grado di rinnovarsi e di portare al cospetto del pubblico della rete ammiraglia Rai delle nuove tematiche che sono state molto apprezzate, così come testimoniano gli ascolti sempre al top della serie che viaggia costantemente sopra la soglia del 23% di share medio.