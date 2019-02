Annuncio

Nelle ultime ore cresce l'attesa per cercare di capire chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, il programma tv di Canale 5 presentato da Maria De Filippi. Dopo le conferme di Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico attende nuovo arrivi sul Trono classico del programma Mediaset. Durante la registrazione di giovedì, 21 febbraio, molti fan hanno sperato di rivedere in studio Giordano Mazzocchi. L'ex corteggiatore, che si è lasciato da alcune settimane con Nilufar Addati, sarebbe potuto essere uno dei nuovi tronisti di U&D, Il diretto interessato, però, nelle ultime ore ha preferito smentire tutto e rompere il silenzio.

Questa la smentita di Giordano Mazzocchi

Probabilmente la storia d'amore con Nilufar è finita da troppo poco tempo e, quindi, il giovane ragazzo non sarebbe ancora pronto a conoscere nuove ragazze e a rimettersi in gioco.

Proprio per questo, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha risposto per le rime e con ironia a chi ha ipotizzato un suo ritorno in studio, come tronista. Scherzando sui social, il maestro di sci ha scritto che non sapeva che dovesse partecipare al programma, ringraziando tutti per averglielo detto e dando appuntamento alle 14:45 dalla poltrona della nonna. Dunque, un commento ironico che, però, esclude categoricamente la possibilità di vederlo sul trono di Maria De Filippi. Dunque, il nuovo tronista, che prenderà il posto di Luigi Mastroianni, non sarà l'ex di Nilufar Addati. A questo punto, non ci resta che attendere per avere ulteriori novità.

Questa smentita di Giordano Mazzocchi comunque farà sicuramente piacere alla sua ex Nilufar Addati che più volte ha dimostrato di non essere riuscita ancora a metabolizzare la fine del rapporto con il giovane Mazzocchi.

Nilufar Addati: 'Ansia, sono giornate toste queste'

Niufar, dopo la fine della relazione con Giordano, ha lasciato la sua bella Napoli per trasferirsi a Roma, dove andrà ad abitare da sola. Non sappiamo se questa decisione di cambiare vita, sia dovuta alla fine della sua storia d'amore o semplice voglia di cambiamento. L'ex tronista di Uomini e Donne è molto convinta della sua decisione, anche se è molto in ansia. Niufar qualche giorno fa si è lasciata andare anche ad uno sfogo su Instagram, in cui ha descritto il suo stato d'animo con la parola ansia e ha, poi, aggiunto che queste sono giornate toste, visto che è alle prese con un trasloco non proprio semplice. Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi e aggiornamenti sulla vita di Nilufar e Giordano, la cui rottura sembra più che definitiva.