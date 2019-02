Annuncio

Annuncio

Aveva deciso di lasciare il parterre del trono over di Uomini e Donne al termine della scorsa stagione. Giorgio Manetti aveva annunciato la svolta nelle ultime puntate stanco dei continui scontri con Gianni Sperti e il pubblico in studio. “Venivo attaccato ogni qualvolta aprivo bocca ed alla fine ho compreso che non c’era più ragione di restare nel programma”. Successivamente il ‘gabbiano’ ha annunciato che si sarebbe dedicato ad un nuovo importante progetto legato all’organizzazione di importanti eventi e cerimonie nuziali.

Lontano dagli studi del people show ha dimenticato definitivamente il flirt e gli scontri con Gemma Galgani e si è legato sentimentalmente con Caterina con la quale convive da alcuni mesi. Nonostante ciò Giorgio ha dichiarato, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, di essere stato dimenticato dalla televisione italiana.

Annuncio

'In molti mi hanno chiesto dov'ero finito'

Giorgio Manetti ha annunciato al periodico diretto da Riccardo Signoretti che dal 13 al 17 marzo sarà a Mosca per presentare un evento legato ai matrimoni. “E’ una bella soddisfazione visto che le televisioni italiane si sono dimenticate di me”. In realtà l’ex cavaliere di Uomini e donne è protagonista di una trasmissione televisiva in onda su Rtv38 che tratta di argomenti di attualità e moda. Nel corso dell’intervista il ‘gabbiano’ ha affermato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista in un programma televisivo di respiro nazionale. “Non so per quale motivo si sono dimenticati del sottoscritto”. Manetti ha aggiunto che nei giorni scorsi è stato a Sanremo: “In molti mi hanno chiesto dov'ero finito” - ha rimarcato il toscano. Quest’ultimo ha ammesso che se fosse contattato per fare l’opinionista non esiterebbe a dire sì.

Annuncio

I migliori video del giorno

Giorgio su L'Isola dei Famosi: 'Non accostatemi più a quel programma'

Nei mesi scorsi si era parlato anche di una possibile partecipazione di Giorgio Manetti a L’Isola dei Famosi. In molti davano per certa la partecipazione dell’ex fidanzato di Gemma Galgani al reality show di Canale 5 ma alla fine il fiorentino è rimasto a casa. Sull’argomento non ha nascosto un certo fastidio precisando che non vuole essere più accostato alla trasmissione televisiva condotta da Alessia Marcuzzi. “Troppe volte sono stato tra i papabili concorrenti senza mai ricevere proposte concrete” - ha sottolineato il sessantaduenne che nei prossimi giorni partirà per la Russia con la speranza di ricevere una chiamata importante dal Bel Paese.