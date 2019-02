Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la fatidica scelta finale di Lorenzo, tra i tronisti più amati di questa edizione di Uomini e donne. A distanza di mesi dall'inizio del suo percorso, Lorenzo lo ha finalmente portato a termine, facendo la scelta tra Claudia e Giulia. E alla fine il tronista ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Claudia, lasciando un po' di amaro in bocca all'altra ragazza, Giulia, che in un primo momento sembrava essere la super-favorita del tronista milanese.

La scelta di Lorenzo a U&D: l'addio a Giulia

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Lorenzo Riccardi ha dovuto dire alla bella Giulia che non sarebbe stata lei la scelta finale. Un momento particolarmente emozionante per il tronista, il quale non ha nascosto di aver vissuto in queste settimane dei momenti molto intensi con Giulia che difficilmente potrà dimenticare.

In particolar modo, si è visto che Lorenzo ha ringraziato la ragazza per la sorpresa del padre, il quale ieri, nel corso della puntata speciale della scelta a Uomini e donne, è stato presente con un video-messaggio con il quale ha voluto ringraziare suo figlio per il modo in cui aveva preso in mano le redini della famiglia in un momento in cui lui non era stato bene fisicamente. Un momento molto toccante per il tronista che non ha saputo trattenere le lacrime lasciandosi andare ad un pianto a dirotto mentre Giulia lo consolava.

La frecciatina di Giulia contro Lorenzo: 'Il suo cuore grida business'

Nonostante le belle emozioni vissute con Giulia, però, alla fine Lorenzo ha ammesso di aver voluto seguire il suo cuore che in questa circostanza l'ha portato da Claudia.

La reazione di quest'ultima è stata positiva e così, ieri sera, hanno avuto la possibilità di festeggiare nella villa messa a disposizione dalla produzione di Uomini e donne per questo fatidico momento finale.

La reazione di Giulia, invece, non è stata proprio positiva e la ragazza, pur non nascondendo che anche lei conserva un buon ricordo dei momenti vissuti con Lorenzo, ha aggiunto che secondo lei non ha avuto molto coraggio nel prendere questa decisione. Ma la frecciatina al vetriolo è arrivata nel momento in cui Giulia, andando via dalla villa, ha dichiarato che il cuore di Lorenzo non gridava il nome di Giulia bensì ''business''. Insomma, la corteggiatrice ha ipotizzato che il tronista sarebbe interessato maggiormente al business e quindi alla popolarità piuttosto che alla ricerca del vero amore.