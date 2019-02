Annuncio

Annuncio

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, l'ultima coppia (in ordine di tempo) che si è formata all'interno dello studio di Uomini e donne o per meglio dire all'interno della villa dei sentimenti di Maria De Filippi. Quest'anno, infatti, è cambiata la modalità della scelta e Lorenzo, così come Luigi e tutti gli altri, hanno coronato il loro sogno d'amore con una grande festa, in presenza di tutti i familiari.

Lorenzo e Giulia, le presentazioni in famiglia

Le ultime di gossip che riguardano Lorenzo e Claudia rivelano che, pochi giorni dopo la messa in onda della fatidica puntata della scelta in tv, sono partite già le presentazioni ufficiali in famiglia. Nel dettaglio, infatti, Lorenzo ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver conosciuto i familiari della sua nuova fidanzata, così come testimoniano le stories che lui stesso ha postato.

Annuncio

Senza perdere troppo tempo, i due sono passati già alle prime presentazioni in famiglia, anche se adesso dovranno trovare un punto d'incontro su dove vivere, visto che lui abita a Milano, mentre lei a Roma.

E Giulia Cavaglià approda sul trono di Uomini e donne dopo il rifiuto del tronista

Intanto nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata speciale di Uomini e donne, dove in studio sono arrivati anche Lorenzo e Claudia. La nuova coppia ha fatto un primissimo bilancio di questa nuova storia d'amore nata all'interno dello studio di Uomini e donne, anche se il colpo di scena è stato il confronto che c'è stato con l'altra corteggiatrice, rifiutata al rush finale. Parliamo di Giulia Cavaglià, la quale fin dal primo momento aveva mosso i suoi dubbi nei confronti della scelta del tronista milanese, al punto da lanciare una frecciatina, secondo la quale per lei era tutto 'business'.

Annuncio

I migliori video del giorno

Subito dopo la partecipazione al confronto, però, è arrivato il colpo di scena del tutto inaspettato, dato che a Giulia è stato proposto di sedersi sul trono della trasmissione di Canale 5. Ebbene sì, messo da parte il dispiacere per non essere stata la scelta finale di Lorenzo, la Cavaglià si è rimessa nuovamente in gioco e ha accettato di prendere parte a Uomini e donne nelle vesti di nuova tronista ufficiale.

Nelle prossime settimane vedremo come se la caverà in questa nuova veste e sicuramente non mancheranno i commenti e le frecciatine del 'cobra', che da qualche settimana ormai è tornato ad essere attivissimo sul fronte social. Vi terremo aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi.